Denver: "Con Adriana Volpe una bellissima amicizia. Andrea Damante è felice con Giulia De Lellis" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

Le verità di Andrea Denver sul rapporto con Adriana Volpe dentro la casa del Grande Fratello Vip

Andrea Denver, ospite, oggi della diretta Instagram di 'Chi', ha risposto ad alcune curiosità che riguardano la quarantena dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip'. Il modello veronese, attualmente, è a casa dei genitori e non vede l'ora di riabbracciare la fidanzata Anna Wolf:

"Lei è in North Carolina. Mi sembra assurdo non vederla da oltre 100 giorni. Per fortuna è molto Face Time e ci vediamo tanto in video. Mi tiene compagnia, parliamo delle ore. Spero di vederla presto. Appena ci sarà la possibilità uno dei due andrà dall'altro".

L'ex gieffino non si aspettava di dover restare in Italia ancora per diverse settimane a causa del lockdown per arginare la diffusione del Coronavirus:

"Quando ero dentro la Casa chiedevo spesso dell’America, ma non mi venivano date informazioni chiare. Non sapevo del blocco degli aerei. Avevo anche impegni lavorativi e volevo far combaciare il rientro negli Usa con il vedere Anna. Anche se fosse rimasta in North Carolina pensavo di raggiungerla".

Denver è felice che l'amico Andrea Damante e Giulia De Lellis abbiano ritrovato la felicità di un tempo decidendo di passare assieme questo periodo di chiusura di quasi tutte le attività della vita sociale:

"Me lo ha detto. Sono contento perché so che lui con la De Lellis è felice. Lei è simpaticissima, sono felice che abbiano trascorso la quarantena assieme. Per me lei è sempre stata innamorata di lui. Ciò che mi sento di dire è che l’amore vince sempre".

Il giovane influencer, ad oggi, smentisce qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Adriana Volpe con cui ha condiviso l'esperienza del reality di Canale 5:

"Una bellissima amicizia, non credevo si fosse creata una roba così fuori. Me la porto nel cuore.” E ancora: “Se lei fosse stata single e non mamma, mi sarei trovato destabilizzato. Mi piace la persona di Adriana. Poi però la vita vera è un’altra, è fuori dal Grande Fratello Vip".