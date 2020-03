Coronavirus, Barbara d'Urso: 'Sto piangendo forte' - video

Di dr. apocalypse giovedì 12 marzo 2020

Voce rotta dall'emozione sui social per Barbara d'Urso.

In lacrime davanti alla tv, dinanzi all'ultima conferenza stampa in diretta del premier Giuseppe Conte, che ha ulteriormente ampliato le restrizioni al Paese intero causa Coronavirus.

È una Barbara d'Urso commossa, scossa, quella che è apparsa nella serata di ieri su Instagram, in diretta. "Ci abbraccieremo presto, ci abbraccieremo prestissimo", sottolinea la conduttrice Mediaset con la voce rotta dall'emozione. Poco dopo la D'Urso ha ribadito il concetto, tramite Instagram Stories:.

Sto piangendo... forte... sì, anche io. Piango... ma ce la faremo... insieme... uniti... tutti... e tutto andrà bene.

All'ANSA, poi, Barbara si è appellata ai conterranei del sud e agli italiani tutti, ripetendo loro di rimanere a casa: "Penso che il rispetto delle regole in questo momento sia fondamentale, così come ricordare continuamente le precauzioni da prendere". Sospeso 'Domenica Live', la stessa D'Urso ha applaudito la volontà dell'azienda: "è giusto che in questo momento, difficile anche dal punto di vista della pubblicità, gli sforzi produttivi dell'azienda siano rivolti a trasmissioni di informazione".

Uno 'stare a casa' necessario, che anche la conduttrice di Canale 5 vive con difficoltà: "Per me è stato difficilissimo, io ho bisogno di fare, di muovermi, allenarmi, mi piace la danza, il mio corpo non è abituato ad una inattività del genere. Continuo a svegliarmi prestissimo e devo trovarmi degli impegni, quindi metto a posto in casa, sistemo il guardaroba, un po' di web, poi al lavoro a Cologno".