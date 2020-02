Samantha De Grenet: chi è, carriera, malattia, anni, marito

Di Ivan Buratti sabato 22 febbraio 2020

Dettagli e curiosità sulla vita e la carriera di Samantha De Grenet

Chi è Samantha De Grenet? Scopriamo meglio informazioni biografiche e dettagli sulla showgirl italiana, volto noto della televisione e spesso ospite di talk show. Nata a Roma il 9 novembre 1970, sotto il segno dello Scorpione, Samantha De Grenet compierà nel 2020 50 anni.

Discendente di una famiglia aristocratica franconapoletana, comincia la sua carriera nello scintillante mondo dello spettacolo e della moda a soli 14 anni, quando viene scoperta dall'agente Riccardo Gay. Poco o più che bambina, trionfa al concorso Fotomodella dell'Anno. Dal 1987, sempre più vicina alla maggiore età, sfila per Donna sotto le stelle, evento che chiude la settimana della moda romana. Nel 1992 ha l'opportunità di finire in televisione con Adriano Celentano, apparendo nella sigla dello speciale Svalutation su Rai 3. L'anno dopo è inviata della trasmissione Modapolis di Italia 1 ed è in giuria a Bellissima, concorso di bellezza di Canale 5, speculare a Miss Italia.

Italia 1 la adotta prima con il programma Jammin, poi con 8 mm, sempre nella metà degli anni '90. Qualche esperienza anche come attrice (al cinema con Ragazzi della notte di Jerry Calà, I misteri di cascina Vianello con Sandra Mondaini e Raimondo). Dopo aver fatto da spalla a Luciano Rispoli in Tappeto Volante su Telemontecarlo, torna a Italia 1 con Alessia Merz e Filippa Lagerback per formare il trio delle Candid Angels, nome anche del programma basato proprio sulle candid camera. Tra le altre esperienza significative, la conduzione con Amadeus e Tosca D'Aquino del Festival di Castrocaro del 2003, i servizi fotografici hot per Maxim e For Men e la partecipazione alla prima storica edizione de La Talpa, in onda su Rai 2 nel 2004. Nel 2005 diventa mamma di Brando e si allontana così da ruoli di primo piano, partecipando a talk show in veste di opinionista. Nel 2017 concorre alla dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi, su Canale 5.

Spesso al centro di pettegolezzi, nel 1998 vive una storia d'amore di due e anni e mezzo con l'attore e regista Leonardo Pieraccioni. Pochi mesi dura invece la relazione col calciatore Filippo Inzaghi, attualmente allenatore del Benevento. Nel 2005 si sposa (dopo un matrimonio fallito in giovanissima età) con l'ingegnere Luca Barbato, padre del figlio Brando. Si separa da lui l'anno dopo, ma nel 2015 i due sono convolati nuovamente a nozze. Una vita sentimentale molto tormentata quella di Samantha De Grenet, che con oltre 30 programmi che l'hanno vista protagonista, un libro pubblicato nel 2012 e due partecipazioni a video musicali, è senza dubbio una delle showgirl del piccolo schermo più amate dal pubblico.

Recentemente, in un'intervista a Vieni da me da Caterina Balivo, Samantha De Grenet ha rivelato di aver attraverso un momento molto faticoso nel 2018 a causa di una malattia, per arginare la quale si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico. Ecco le sue dichiarazioni:



È qualcosa che mi ha toccato profondamente. Ora è passato un anno, ho metabolizzato e sono quasi pronta. Quando riuscirò a parlarne, senza piangere e senza impietosire, spero di dare forza e coraggio ad altre donne che hanno passato quello che ho passato io