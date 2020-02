Gabriel Garko e Gabriele Rossi, mimose per San Valentino: pace fatta?

Di Ivan Buratti mercoledì 19 febbraio 2020

I due attori pizzicati dai paparazzi mentre si scambiano regali nel giorno di San Valentino

Gabriel Garko e Gabriele Rossi, l'amicizia non è più in pericolo. Nonostante le voci che li volevano ormai distanti da alcune settimane, i due attori sembrano aver seppellito l'ascia di guerra e "ritrovato l'antica complicità", come rivelato dal settimanale Chi.

La rivista diretta da Alfonso Signorini, nel numero di questa settimana, mostra infatti l'incontro fra Gabriel Garko e Gabriele Rossi, avvenuto nel giorno di San Valentino in un bar di Roma, nel quartiere Prati:



I due sono incontrati per passare insieme il 14 febbraio e forse anche per allontanare quelle nubi che sembravano essersi addensate sulla loro amicizia. Da parecchi mesi i due erano inseparabili, anche sui social, ma poi c’è stato un black out. Proprio quando Chi, poco tempo fa, aveva sorpreso Rossi a Milano in compagnia di Lorenzo Licitra, il vincitore di X Factor 11. Rossi e il cantante avevano trascorso nella città lombarda due giorni, ma...

Dopo un probabile parziale allontanamento, tra i due artisti della fiction di Canale 5 L'onore e il rispetto pare che ormai il peggio sia passato. Un traguardo celebrato con lo scambio reciproco di alcuni fiori tipici di questo periodo dell'anno:



Ma ora le foto raccontano che tra Garko e Rossi è tornato il sereno: come testimonia il mazzetto di mimosa che si sono scambiati in segno di ritrovata amicizia.

Di che tipo di natura è il rapporto fra Gabriel Garko e Gabriele Rossi? Non ne sappiamo a sufficienza, anche per volere dello stesso Gabriel Garko. A proposito della sua vita privata, l'attore aveva infatti rivelato tempo fa a un'intervista a Mara Venier, davanti alle telecamere di Domenica In, di non volerla più mescolare con quella professionale:



Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull'aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all'interno delle mura di casa mia