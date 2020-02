Matteo Viviani: modello, figli, moglie, età

Di Marcello Filograsso giovedì 13 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Matteo Viviani

Conduttore televisivo ma soprattutto storico inviato del programma di Italia1 Le Iene, conosciamo meglio Matteo Viviani.

Nato a Seriate l'1 maggio 1974 - ha quindi 46 anni- da padre bergamasco e madre romana, si trasferisce ad Arezzo dove studia all'Istituto d'arte e ottiene il diploma di maestro d'arte e la maturità d'arte applicata. Subito dopo intraprende l'attività di modello, partecipando a diverse campagne pubblicitarie.

Ed è negli anni Duemila che Viviani viene arruolato tra le Iene, realizzando servizi che hanno a che fare con il mondo giovanile e le truffe dal web, raggiungendo la popolarità con il famoso servizio del 2007 nel quale ha sottoposto 50 deputati e 16 senatori al test della droga con il tampone del sudore, con 16 di costoro che risultarono positivi a cannabis e cocaina. Per questo motivo lui e Davide Parenti, autore del servizio, furono condannati per violazione della privacy a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, poi tramutati in multa. Dal 2016 conduce la puntata domenicale della trasmissione.

Per quanto concerne la vita privata, è sposato con Liudmila Radchenko, dalla quale ha avuto nel 2012 Eva e nel 2017 il figlio Nikita.

Foto: account Instagram Matteo Viviani