Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: "Pago? Nostro figlio si sente trascurato" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 11 febbraio 2020

Miriana Trevisan, ospite a Pomeriggio 5, critica il comportamento di Pago dopo l'ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan, ospite, oggi, 11 febbraio 2020, di 'Pomeriggio 5, ha commentato alcuni fatti accaduti, ieri, durante e dopo l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip' (Qui, il video).

L'incontro con il fratello Pedro:

Trevisan: "Il giorno prima, ha scoperto dei like. Non è vero che Pedro è entrato per questa cosa dei like. E' stato con me, e mio figlio Nicola. Pedro è una persona discreta, è entrato in casa invitandolo a tirar fuori la propria personalità".

Il like ad Alessandro Graziani:

"E' di cattivo gusto per uomini e donne. Sei un personaggio pubblico? Quel like fa pensare ad altro. Ci vuole delicatezza e amore. Il loro amore è fragile. Io sono entrata in casa con il cuore".

La preoccupazione per il figlio Nicola:

"Il mio unico pensiero è nostro figlio. Non potrò fargli vedere il Grande Fratello nei prossimi giorni. Si sente trascurato. Pacifico sta perdendo i ruoli che ha nella vita, il ruolo di fratello, padre, figlio. Come se fosse alienato. Sta proteggendo e difendendo questa donna. C'è una forte distrazione su tutto: anche sull'arte. Nicola ne risente. Sta bene ma non sono tranquilla. Nicola ha un rapporto meraviglioso con il padre. Pacifico è un padre eccezionale.