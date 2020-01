Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia "frenata" con Ivan Gonzalez: "Con le parole, sono bravi tutti... Sono confusa"

Nella casa del Grande Fratello Vip 4, sembra essere scoccata la scintilla tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez.

Nel daytime andato in onda oggi, lunedì 20 gennaio 2020, su Canale 5, abbiamo visto i due divertirsi molto durante una cena "spagnola" organizzata in occasione del compleanno dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Ivan Gonzalez, confidandosi con Barbara Alberti, ha detto chiaramente che Clizia gli piace molto.

In confessionale, l'ex tronista ha fatto intuire che il suo interesse è ampiamente ricambiato:

Anche Clizia, sempre in confessionale, ha dichiarato di essere rimasta colpita in positivo da Ivan, andando oltre il pregiudizio iniziale:

Ivan Gonzalez, però, è cosciente del fatto che Clizia Incorvaia stia vivendo una situazione "particolare", dovuta alla separazione dall'ex marito Francesco Sarcina:

Ho molto rispetto per la sua situazione. So che ha una figlia che la guarda. Mi fermo un po'... Non voglio essere "troppo". E' tutto fatto nella testa ma c'è da aspettare un po'.

Clizia, in confessionale, non ha trattenuto le lacrime perché ha paura di essere nuovamente illusa da un uomo:

Spero sempre che non ci siano più uomini così, pensi sempre che siano finzione... Con le parole, sono bravi tutti. Pensi sempre che siano bugie, che non sia vero... Non lo so, sono confusa.