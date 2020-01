Taylor Mega: "La mia temporanea assenza dalla tv dettata da miei impegni personali e non da decisioni altrui"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

Lo sfogo di Taylor Mega dopo l'ultima puntata di Live Non è la d'urso

Taylor Mega si è nuovamente sfogata, stanotte, dopo la partecipazione a 'Live Non è la d'urso'. La giovane influencer evidentemente non ha gradito di essere stata allontanata dalla tv per scelta di altre persone. Una decisione, a suo dire, presa tempo prima per dedicarsi esclusivamente che riguardano la sua professione. Ecco il messaggio postato, qualche ora fa, su Ig Stories:

"Con riferimento a quello che è accaduto nella puntata odierna di 'Live Non è la d'Urso', preciso quanto segue. In settimana ho avuto i consueti contatti con la redazione in vista del programma nel corso dei quali ho precisato chiaramente che sarebbe stata l'ultima apparizione televisiva per un periodo essendo impegnata in altri progetti che mi assorbiranno completamente. Di questi colloqui, esiste, ovviamente, puntuale documentazione, che laddove smentiti potranno essere divulgati. E, quindi, evidente che la mia temporanea assenza sarà dettata da miei impegni personali e non da decisioni altrui".

Nel corso della diretta, la padrona di casa, Barbara d'Urso ha manifestato la volontà di non ospitare più l'ex naufraga dopo essere venuta a conoscenza dell'esistenza di una foto in cui Taylor esibisce il dito medio davanti ad una camionetta della polizia:

"Quanto alla foto incriminata non v'è chi non veda come il gesto sia rivolto a chi mi sta di fronte, ovvero i miei numerosi haters, e non certo alle forze dell'ordine, che raffigurate alle mie spalle, sono simbolo di protezione nei miei confronti. Come mai viene tirata fuori solo oggi da chi ha bisogno di difendersi pubblicamente?! "