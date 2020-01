Taylor Mega, ecco la foto del dito medio davanti alla camionetta della Polizia

UPDATE, ore 22.31 - La foto è stata rimossa pochi minuti fa.

Un amico di Antonella Elia è intervenuto a Live - Non è la d'Urso denunciando una fotografia pubblicata sui social da Taylor Mega. Uno scatto nel quale l'influencer mostra il dito medio davanti ad una camionetta della Polizia. Barbara d'Urso, che si è detta all'oscuro di tutto, ha chiesto lumi alla ragazza, la quale ha replicato cambiando argomento e annunciando l'addio - temporaneo - alla televisione per dedicarsi ad un "nuovo progetto" top secret.

Lo scatto incriminato, effettivamente, esiste. La pubblicazione su Instagram risale al dicembre del 2018 ed ha collezionato, finora, quasi 80 mila like.

Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 5 Dic 2018 alle ore 8:40 PST

Barbara d'Urso ha risposto così, a caldo:

Se fosse vero, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Ma siccome penso che non sia vero... solamente una persona stupida può aver fatto una cosa del genere, mentre ti ritengo intelligente, quindi non l'avrai fatto.