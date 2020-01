Grande Fratello VIP 2020, Rita Rusic e la passata relazione con un concorrente della casa

Andrea Denver e Rita Rusic, semplice amicizia o qualcosa di più? Nel passato ci sarebbe stato un flirt tra i due.

Per Andrea Denver la convivenza nella casa del Grande Fratello VIP si fa più complicata del previsto. Che il bel modello fosse all'attenzione dell'occhio indiscreto delle donne del cast è assodato, ma che due di loro abbiano già avuto a che fare con il giovane 29enne in passato è decisamente più curioso.

Scoperchiato il vaso di pandora fra Denver ed Elisa de Panicis con tanto di tensioni, il settimanale Oggi aggiunge un'altra donna reclusa in casa: Rita Rusic. Il ragazzo non ne parla ma Alberto Dandolo ne scrive testuali parole: "In pochi sanno che anche la sua collega di reality Rita Rusic in passato ha avuto una breve ma appassionata relazione con lui. Poi Andrea si invaghì di una attempata miliardaria".

Nel terzo appuntamento con il reality show in prima serata su canale 5 condotto da Alfonso Signorini l'argomento Rusic/Denver non è stato affrontato, il gossip sarà affrontato nella quarta puntata in onda domani sera? Già durante la prima puntata il conduttore e direttore del settimanale Chi aveva lanciato un primo segnale: "Un informatore mi ha detto che tra loro c'è stata una certa complicità", ora i rumors si fanno sempre più insistenti.