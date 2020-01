Grande Fratello VIP 2020, Elisa de Panicis critica Andrea Denver (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 15 gennaio 2020

L'influencer è un fiume in piena contro il concorrente, in passato i due hanno avuto una relazione.



Riaffiorano vecchi fatti nella casa del Grande Fratello VIP e ciò non fa altro che accrescere la tensione in casa. Per Elisa de Panicis la prima settimana da concorrente si sta facendo più complicata del solito, prima il battibecco con Antonella Elia, poi un faccia a faccia fra l'influencer e Andrea Denver, con cui ha avuto già a che fare in passato per un flirt.

Tutto nasce da un gioco nella quale Elisa ha rivolto del 'presuntuoso' a Denver, un pensiero che non sembra esser andato giù al concorrente. Il confronto sarebbe dovuto servire ad un chiarimento, ma ciò non è accaduto, anzi ha allontanato ancor di più i due. A confermarlo è la stessa Elisa che si sfoga con Paola di Benedetto:



Ci sono delle persone che hanno fatto parte della mia vita per un periodo. Io sono presuntuosa ma per me lui è un fastidio.

Paola la porta al ragionamento: "Se ti dà fastidio evidentemente c’è un motivo. Ti piace ancora?". In precedenza, durante una conversazione la di Benedetto ha lasciato intendere chiaramente che secondo lei Elisa sia ancora presa da Denver, Elisa però ha sempre negato: "I tuoi occhi dicono altro" ha replicato Paola.