Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis conferma il flirt con Andrea Denver

Di Ivan Buratti sabato 11 gennaio 2020

L'ex flirt di Cristiano Ronaldo rivela la natura del rapporto col fotomodello: "È durata circa un anno e mezzo"

Elisa De Panicis e Andrea Denver? A quanto pare, più che un semplice flirt. I due inquilini della casa del Grande Fratello Vip 4, prima di abitare sotto lo stesso tetto, avrebbero avuto modo di conoscersi in maniera molto profonda. Già durante la puntata in prima serata di ieri, quando l'ex concorrente di Supervivientes ha varcato la Porta Rossa e si è unita al resto dei concorrenti, si era sollevata la voce di un probabile rapporto piuttosto intenso fra i due.

Come riportato da Isa e Chia, nelle ore successive Elisa De Panicis ha rivelato a Paolo Ciavarro i dettagli del rapporto con il fotomodello, che si è sviluppata tra l'Italia e gli Stati Uniti:



Si parla di San Valentino di due anni fa. Andrea mi invita a cena con Damante e la De Lellis dopo che ci eravamo sentiti. Io non accetto, era San Valentino, “che ca**o ci facciamo io e te?, Giulia De Lellis e coso stavano pure insieme! “No guarda, ti mando qualche amica” e lui “No, io voglio uscire proprio con te“. […] Abbiamo iniziato a vederci a Miami, ci siamo visti ripetutamente, ogni tanto sono andata a New York, lui ogni tanto veniva a Miami perché io vivevo là. Ci siamo visti poi a Milano, era una storiella che è andata avanti per tipo un anno e mezzo.

Nonostante sia trascorso del tempo dalla loro relazione, Elisa De Panicis ha confessato ai suoi colleghi di essere stata contattata nuovamente da Andrea Denver, forse alla ricerca di quella scintilla necessaria per far scoppiare nuovamente il sentimento, su cui il modello non pare abbia detto tutta la verità:



Il mese scorso era a Milano mi fa: “Ho preso un albergo proprio dove hai fatto la sfilata, mi vieni a trovare?” e io gli ho detto: “No, mi sto frequentando con un altro“. Quando sono scesa a Roma, ovviamente, mi fa: “Dai, ti vengo a trovare in albergo” e io “No Andre, stiamo scherzando?!“. Lui ogni volta ci prova e sono io che ovviamente gli dico di no perché mi sto frequentando con un’altra persona. Adesso tu, in serata, dici: “No no, è un amica, non c’è stato mai niente“, porca trota, mi fai venire l’incavolamento! […] è tosta la cosa perché comunque accetto di fare una convivenza forzata.