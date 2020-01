Samanta Togni si sposa e lascia Ballando con le stelle

Di Sebastiano Cascone venerdì 10 gennaio 2020

Samanta Togni e Mario Russo presto sposi

Samanta Togni, intervistata dal settimanale 'Gente', in edicola questa settimana, ha confessato che non farà più parte del cast di insegnanti della prossima edizione di 'Ballando con le stelle'. Una decisione maturata con il tempo che, forse, nasconde il desiderio di buttarsi a capofitto in nuovi progetti professionali:

"È un programma che mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante di ballo, voglio crescere. Se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così io dico no".

La squadra dello show del sabato sera di Milly Carlucci, al gran completo, però, prenderà parte al matrimonio con il chirurgo plastico Mario Russo, che si terrà il prossimo 15 febbraio. Samuel Peron sarà il suo testimone di nozze. La ballerina, in queste settimane, sta curando minuziosamente tutti i dettagli della cerimonia:

"Siamo davvero simili. Non ci accontentiamo mai, siamo esigenti. Ci piace ridere. E non abbiamo mai litigato. L’unica differenza è che io sono ordinata, lui no".

La Togni ha già un figlio Edoardo di 18 anni. Anche il futuro marito è papà di tre ragazzi Giordana, 16 anni, Roberto, 14, e Federico, 12 ("Tre ragazzi straordinari. Eravamo in vacanza con loro quando Mario mi ha

chiesto la mano. Il più piccolo ha mostrato il desiderio di portarci le fedi"). Tanti auguri ai futuri sposi.