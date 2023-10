Dopo Belve e Domenica In, Fabrizio Corona sarà ospite anche di Nunzia De Girolamo, e la questione ha sollevato non poche polemiche.

Le ultime ospitate tv di Fabrizio Corona sarebbero costate alla Rai alcuni cachet da capogiro e la questione ha sollevato non poche polemiche in rete. Martedì 17 ottobre l’ex Re dei paparazzi sarà ospite di Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo e, secondo la Repubblica, il suo cachet sarebbe stato fissato ad “Almeno 30mila euro, ma potrebbero essere di più”.

Fabrizio Corona: il cachet per le ospitate Rai

Ora che è tornato ad essere ufficiale e un uomo libero, Fabrizio Corona è stato ospite a Belve e a Domenica In e, nelle prossime ore, sarà ospite anche di Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo. La questione è bastata a sollevare un vero e proprio polverone in rete, dove in tanti hanno avuto da ridire sui compensi da capogiro (finanziati con i soldi pubblici) devoluti all’ex pluripregiudicato che ha da poco esaurito la sua condanna e che, il più delle volte, in tv è stato protagonista di controversie e provocazioni. Sulla questione al momento non è dato sapere di più ma sembra che anche gli esponenti politici Bria e Di Maio abbiano chiesto spiegazioni ai vertici Rai in merito alla vicenda.

Fabrizio Corona, nel frattempo, avrebbe assicurato via social che la sua presenza porterà il 15% di share in più ad Avanti Popolo. Sarà vero? Nei giorni scorsi l’ex Re dei paparazzi è balzato agli onori delle cronache per aver fatto per primo i nomi di alcuni calciatori per il caso delle scommesse nel mondo del calcio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG