Romina Power: il ricordo della figlia Ylenia Carrisi nel giorno del suo compleanno (foto e video)

Oggi, lunedì 29 novembre 2021, Romina Power ha dedicato, sul proprio account Instagram, un dolce pensiero alla figlia Ylenia Carrisi nel giorno del suo cinquantunesimo compleanno. La primogenita della cantante e di Al Bano scomparve tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Da allora, tra avvistamenti e smentite, sono passati 28 anni.

Un dolore, quella della morte presunta di una figlia, che, anche a distanza di anni, un genitore fatica ad accettare.

51 anni fa, Dio mi ha dato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di questa madre non smetteranno mai di avere nostalgia di te, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti.