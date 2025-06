William ha tradito Kate? Stanno circolando in rete delle foto. Il Principe del Galles avrebbe sostituito sua moglie con una famosa star di Hollywood.

La Royal Family ha in questo periodo tremato, proprio per alcuni problemi di salute che hanno colpito Re Carlo e la Principessa del Galles. I due hanno dovuto affrontare un tumore e sono stati costretti ad essere sottoposti a diverse cure per fronteggiare la malattia. Per fortuna, ultimamente le cose sembrano andare molto meglio, anche perché entrambi sono tornati alla vita pubblica e sono apparsi molto più sereni agli occhi dei sudditi.

I due principi appariranno insieme in occasione del compleanno pubblico di Re Carlo, il prossimo 14 giugno, ma le loro strade si divideranno di nuovo in vista degli eventi della prossima settimana.

William ha sostituito Kate con lei

Nei programmi del primogenito di Re Carlo c’è anche un breve viaggio a Norwich per la finale dell’Earthshop Priz, ma Kate Middleton non sarà con lui. Ad affiancarlo ci sarà però la famosa Cate Blanchett, una delle star più amate al mondo. L’attrice ha infatti preso il posto della Principessa perché anche lei fa parte del Consiglio dell’Earthshot Priz. I due visiteranno insieme Colorifix, un’azienda biotecnologica con sede nel Regno Unito, che realizza tinture sostenibili per l’abbigliamento. La società aveva ricevuto una candidatura come finalista nella categoria Build a Waste Free World nel 2023, perché usa il sequenziamento del DNA e i colori naturali per creare tinture sostenibili che riducono l’uso di acqua e sostanze chimica nocive.