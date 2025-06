Re Carlo III è attualmente affetto da una forma di tumore incurabile, ma la malattia è mantenuta sotto controllo grazie ai trattamenti medici in corso. La notizia, diffusa dall’esperta reale Camilla Tominey tramite il Daily Telegraph e rilanciata da media internazionali, ha suscitato grande attenzione sull’evoluzione dello stato di salute del sovrano britannico.

La diagnosi e gli sviluppi della malattia di Re Carlo III

La diagnosi è stata formulata a febbraio 2024, durante un ricovero per un intervento alla prostata legato a una patologia benigna. Durante l’ospedalizzazione, i medici hanno rilevato un’altra anomalia che si è poi rivelata essere un tumore. Buckingham Palace ha confermato ufficialmente che il re ha iniziato un percorso di trattamenti regolari che hanno richiesto la sospensione di alcuni impegni pubblici.

Nei mesi successivi la situazione medica è peggiorata: a marzo 2025, a causa degli effetti collaterali delle terapie, Re Carlo ha dovuto interrompere nuovamente le sue attività pubbliche. A maggio, il sovrano ha rotto il silenzio, descrivendo l’esperienza della diagnosi come «spaventosa e scoraggiante», sottolineando di sentirsi parte delle statistiche di chi affronta una malattia oncologica. Fonti vicine alla famiglia reale hanno inoltre riferito che è probabile che il re «morirà con il cancro, non di cancro», evidenziando la gestione attenta della malattia.

Il sostegno familiare e la preparazione della futura generazione reale

Nel contesto di questa difficile prova, i membri della famiglia reale hanno intensificato il loro supporto. Il principe William e la principessa Kate, recentemente rientrati in pubblico dopo i trattamenti oncologici di lei, si stanno preparando con discrezione ad assumere un ruolo sempre più centrale nella monarchia. Un insider di Kensington Palace ha confermato che la coppia è in fase di preparazione «in sordina» per affrontare le future responsabilità istituzionali.

Anche il principe Edoardo e Sophie di Edimburgo, insieme alla regina consorte Camilla, continuano a sostenere Re Carlo, che mantiene un ruolo operativo malgrado la malattia, partecipando regolarmente agli impegni pubblici con alcune limitazioni mediche.

Trooping the Colour: un evento simbolico con qualche accorgimento

Il prossimo appuntamento ufficiale del sovrano sarà il 15 giugno 2025, in occasione del tradizionale Trooping the Colour, la parata militare che celebra simbolicamente il compleanno del re. Sebbene la data di nascita di Re Carlo sia il 14 novembre, la cerimonia si tiene a giugno per motivi climatici.

Per la prima volta da quando è salito al trono, Re Carlo non cavalcherà durante la parata, decisione adottata su indicazione medica per tutelare la sua salute. Al suo posto, il sovrano sarà trasportato a bordo della Scottish State Coach, una storica carrozza della Royal Mews di Buckingham Palace. A cavallo ci saranno invece il principe William e la principessa Anna, a sottolineare il passaggio generazionale e la continuità della monarchia.

Nonostante le limitazioni, la presenza del re alla cerimonia conferma la sua determinazione a rimanere attivo nel suo ruolo istituzionale, dimostrando un impegno costante verso i doveri reali anche in questo momento complesso. Intanto, a Buckingham Palace proseguono i preparativi per assicurare la stabilità e il futuro della Corona.