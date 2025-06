Durante una conferenza stampa dedicata alla salute mentale dei giovani, la Regina Maxima d’Olanda ha interrotto improvvisamente il suo intervento a causa di una telefonata urgente che le ha comunicato un grave incidente che ha coinvolto la figlia, la Principessa Caterina Amalia.

La telefonata che ha cambiato il corso della conferenza

Nel corso di un evento organizzato dalla fondazione MIND Us presso il Palazzo Noordeinde all’Aia, la Regina Maxima ha ricevuto una chiamata sul cellulare che ha immediatamente alterato il suo volto. Il giornalista olandese Rick Evers ha raccontato di aver assistito a quel momento di evidente preoccupazione, quando Sua Maestà è uscita dalla sala per parlare al telefono, per poi rientrare brevemente e abbandonare definitivamente la conferenza.

Il Palazzo Reale ha subito diffuso un comunicato ufficiale nel quale si annunciava che la Principessa Caterina Amalia, erede al trono, era stata vittima di una caduta da cavallo che le aveva provocato una frattura al braccio.

L’intervento d’urgenza e le condizioni della Principessa

La Principessa è stata trasportata immediatamente all’UMC di Utrecht, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza a causa della gravità della frattura. Il Palazzo ha assicurato che saranno forniti aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute e sugli eventuali cambiamenti negli impegni ufficiali della giovane erede.

Nel comunicato si legge: “Ulteriori informazioni seguiranno non appena saranno chiare le possibili conseguenze per gli obblighi ufficiali e altri accordi”. La vicinanza della nonna, la Principessa Beatrice, appassionata di equitazione come Caterina Amalia, potrebbe aver offerto un supporto immediato in questo momento difficile.

La passione per l’equitazione della Principessa Caterina Amalia

Classe 2003, la Principessa Caterina Amalia dei Paesi Bassi è cresciuta coltivando una forte passione per l’equitazione, sport che pratica fin dall’infanzia. Il sito ufficiale della Famiglia Reale olandese riporta diversi ritratti della Principessa in sella al suo cavallo Mojito, sottolineando come nel tempo libero ami dedicarsi a questo sport, oltre a giocare a tennis e cantare.

Caterina Amalia è la figlia maggiore di Maxima e Willem-Alexander e, come erede al trono, ha iniziato a comparire in pubblico anche all’estero, con il suo primo impegno ufficiale nel 2022 in occasione del suo 18° compleanno. Nonostante avesse diritto a un assegno annuale consistente in una componente di reddito personale e in fondi per spese operative, ha scelto di rinunciarvi fino al completamento degli studi universitari, dimostrando un forte senso di responsabilità verso i suoi doveri futuri.