Wanda Nara e il tradimento: “Ecco perché ho deciso di perdonare Icardi”

Wanda Nara ha risposto ad alcune domande dei fan dei social e per la prima volta ha svelato perché avrebbe deciso di perdonare suo marito, Mauro Icardi, dopo il tradimento con Eugenia Suarez. La vicenda ha generato grande clamore alcuni mesi fa quando, a mezzo social, la showgirl e manager del calciatore ha mostrato nelle sue stories la sua mano senza anelli e ha gettato pesanti accuse contro il marito e l’altra donna (che è poi stata identificata con Eugenia Suarez).

“Se non succede non esiste e se te lo dicono è perché c’è stato un pentimento. Credo nel perdono e nel pentimento. Odio l’orgoglio, le bugie e l’invidia. Non si dovrebbe distruggere una famiglia per queste cose. L’amore di una famiglia è più grande di alcune cose, ci sono sempre persone malintenzionate. Tutto succede per un motivo. E perché ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita. Se siamo dove siamo, è perché ognuno di noi lo desidera” ha scritto Wanda Nara in risposta ai fan che le hanno chiesto come mai avesse perdonato suo marito.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la pace

Oggi sembra che la showgirl sia riuscita a ritrovare la pace al fianco di Mauro Icardi che, nei mesi scorsi, avrebbe fatto di tutto pur di farsi perdonare. La storia tra i due è destinata a durare?