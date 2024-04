Walter Nudo rivela il suo passato difficile e la lotta contro il bullismo da bambino nel programma “Ciao Maschio”.

Walter Nudo, attore ed ex modello, ha rivelato dettagli scioccanti sulla sua infanzia durante un’intervista nel programma “Ciao Maschio” di Nunzia De Girolamo, trasmesso su Rai 1 il 20 aprile 2024.

“A 12 anni ho pensato al suicidio,” ha confessato Nudo, descrivendo i momenti bui che ha vissuto a causa del bullismo.

Walter Nudo si confessa: la sua infanzia difficile

Originario del Canada e trasferitosi in Italia all’età di otto anni, Nudo ha incontrato notevoli difficoltà nell’adattamento, aggravate da una scarsa padronanza della lingua italiana e da problemi di balbuzie.

“Da piccolo non parlavo bene l’italiano, balbettavo,” ha ricordato, come riportato da Today.it, spiegando come queste difficoltà lo rendessero oggetto di scherno tra i compagni. La situazione a scuola era particolarmente difficile per Nudo, dove persino alcuni insegnanti contribuivano alla sua umiliazione.

La spirale del bullismo

“Mi veniva spesso da piangere e c’era un’insegnante a scuola che mi diceva di piangere davanti a tutti. Gli altri bambini di questa cosa ne ridevano,” ha raccontato l’attore. Questa costante esclusione e derisione hanno portato Nudo a vivere momenti di profonda disperazione.

“In quel periodo ho pensato che il mondo sarebbe stato migliore senza di me. Dicevo che ci sto a fare qua? Tutti mi bullizzano, tutti mi deridono, che dovevo fare?” ha rivelato, sottolineando quanto fosse angosciante sentirsi isolato e ridicolizzato.

Tuttavia, un cambiamento interno ha segnato una svolta decisiva nella sua vita. “Ho fatto un ‘clic’ nel cervello,” ha ammesso Nudo, un momento di lucidità che lo ha aiutato a distaccarsi dai pensieri negativi e a cercare una via d’uscita dal dolore.

