Ultimi giorni movimentati dal mondo dello spettacolo, della tv e non solo. Andiamo a scoprire tutti i migliori gossip della settimana.

Sono stati ultimi giorni davvero movimentati per quanto riguarda le notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e non solo. A prendersi la scena, senza dubbio, l’annuncio ufficiale dell’addio di Amadeus dalla Rai con relativo passaggio al Nove ma anche l’intervista a cuore aperto a Le Iene di Emma Marrone che ha suscitato tante emozioni e qualche polemica. Andiamo a scoprire, quindi, quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 15 al 19 aprile 2024.

I gossip della settimana: l’addio di Amadeus alla Rai

Si era tanto parlato del potenziale addio alla Rai da parte di Amadeus e così è stato. Il conduttore ha annunciato la separazione dalla tv di Stato con relativo passaggio, comunicato nelle ore seguenti, al Nove.

Per il presentatore, anche un messaggio sui social con un videomessaggio condiviso in un post: “Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi […]” . A dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile”, alcune delle parole del conduttore.

Il dramma di Emma Marrone e le polemiche

Nel corso degli ultimi giorni, ha fatto tanto parlare anche una bella intervista a Le Iene di Emma Marrone. La cantante, oltre a ricordare gli attimi terribili vissuti per il lutto di suo padre, ha avuto modo di soffermarsi anche sul tumore che l’ha colpita e il dramma di aver detto addio, definitivamente, alle sue ovaie.

“Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie“, ha raccontato l’artista che ha fatto discutere anche per via delle parole sulla fecondazione assistita.

Brutale aggressione ai danni di Federico Fashion Style

Un bruttissimo episodio è capitato, invece, a Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei Vip, infatti, è stato aggredito mentre si trovava in treno. Per lui colpi e insulti senza precedenti. Dal racconto dell’uomo si è trattato di un attacco omofobo nei suoi confronti.

Totti e Noemi verso le nozze?

Prove di famiglia per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La relazione tra i due sembra stia andando a gonfie vele. La conferma è arrivata dalla presenza dell’ex capitano della Roma alla comunione del figlio della donna.

Secondo alcuni, i due starebbero pensando anche alle nozze…

Fedez, i figli nella nuova casa per la prima volta

Ospite quasi “fisso” delle notizie della settimana, Fedez. Il rapper ha presentato la sua nuova casa ai figli, Leone e Vittoria.

I due piccoli sono stati portati a conoscere la nuova abitazione in cui l’uomo è andato a vivere dopo la separazione con Chiara Ferragni. Per i bimbi un momento particolare, e per papà Federico moltissima emozione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG