Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli a Verissimo, dove parlano della loro vita dopo il Grande Fratello, con i figli Matilda e Tancredi.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, noti al grande pubblico per la loro partecipazione al reality show “Grande Fratello“, hanno recentemente fatto visita a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, dove hanno parlato apertamente della loro vita, dopo vent’anni insieme.

La coppia ha due figli, Matilda e Tancredi, e non nasconde le sfide e le gioie della vita familiare. “Io lo dicevo al confessionale, Katia aveva quelle cose che cercavo e che non pensavo esistessero“, ha rivelato Ascanio, sottolineando quanto fosse speciale già da allora il loro legame.

Verissimo, Katia e Ascanio: “Katia aveva quelle cose che cercavo”

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto ai due se ancora litigano come ai tempi del Grande Fratello. Katia ha risposto: “Litighiamo di più, sono modificati i modi. Litighiamo perché siamo due con un bel caratterino“.

Queste dichiarazioni mostrano come il loro rapporto sia cresciuto e cambiato nel tempo, mantenendo però quella vivacità che li contraddistingue. Verissimo ha sorpreso la coppia con un video che racconta la loro storia d’amore, suscitando grande emozione in Katia, visibilmente commossa nel rivedere le loro immagini insieme.

Ascanio, dal canto suo, ha parlato dell’importanza della famiglia e dei viaggi: “Il figlio è qualcosa che ti completa il cerchio. Però, noi abbiamo questa passione di viaggiare con i figli. Gli facciamo conoscere il mondo, l’importanza dell’educazione“.

Ha anche elogiato l’ex gieffina come madre: “Lei è una madre presente, a volte sacrifica il rapporto con me per essere una madre al 100%, ma fa bene“.

In arrivo un terzo figlio?

Katia ha espresso il desiderio di allargare la famiglia: “Io dei miei due figli sono felicissima, però mi è rimasta questa voglia di un altro figlio“. Questa rivelazione ha scatenato la gioia del pubblico presente in studio.

Il programma ha anche toccato i progetti personali di Ascanio, che ha condiviso la sua passione per il golf e il suo imminente film sull’argomento: “Per me è stata una soddisfazione immensa, è una storia meravigliosa, dove si ride e si piange ma dove capisci che lo sport ti aiuta a risolvere e uscire dai problemi veri“.

L’intervista si è conclusa con l’ingresso de figli della coppia, Matilda e Tancredi in studio. I due sono entrati in studio e hanno letto una lettera ai loro genitori, lasciando tutti in lacrime per la profondità e l’affetto dimostrato.

