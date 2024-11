Alta tensione al Grande Fratello dove nelle ultime ore Helena Prestes e Shaila Gatta hanno avuto una fortissima litigata.

Ore piuttosto movimentate nella Casa del Grande Fratello con Helena Prestes e Shaila Gatta che sono state protagoniste di una serie di botta e risposta piuttosto pesanti. Le due ragazze si sono scontrate dando vita ad una forte lite che ha visto come temi principali gelosie varie ma anche atteggiamenti ritenuti “volgari” andati in scena.

Helena Prestes e Shaila Gatta, lite al GF

L’alta tensione tra Helena Prestes e Shaila Gatta al Grande Fratello è iniziata quando la prima ha mosso della critiche alla seconda. Ma non solo.

Pare che alla base di questo ci sia un retroscena legato alle intenzioni, almeno quelle iniziali, della Prestes di essere “amica” della Gatta.

Tutto sarebbe partito da una premessa fatta da Mariavittoria a Shaila che riguarda la Prestes: “Lei mi ha detto che prima che iniziasse il Gf i vostri fanclub vi volevano unite. Sì, volevano che foste amiche, perché sareste state più forti”.

Da qui i dubbi della Gatta su ogni rapporto avuto con Helena. Per tale ragione le due sono arrivate ad un confronto che si è subito acceso: “A me non importa se stai con Lorenzo, io non provo più nulla per lui. Io bugiarda? Tu lo sei e sei stata molto volgare in puntata! Sì, sei stata molto volgare e basta, sei stata cafona. Poi a casa c’è gente che guarda, io non vorrei che i bambini facessero quelle cose. Io penso a mio nipote. Sono modi di fare brutti”, ha tuonato la Prestes.

Shaila si confida dopo la lite

Ovviamente, Shaila ha replicato e tra le due si è scatenata una lite poi rientrata con grande amarezza da parte della Gatta: “Abbiamo discusso. Fino a ieri faceva la finta e mi leccava il didietro. Le ho detto ‘Perché non dici la verità che sei una finta, una falsona, perché non dici la verità che ti sto sulle pa**e?’”, le parole dette a le Non è la Rai. “Mi ha dato della cafona, ma io sono fiera di esserlo. Le ho detto ‘Sì, mi gratto, mi sono grattata in diretta e se vuoi te la gratto pure a te se ti rode’”.

