Alcuni retroscena svelati da Vladimir Luxuria sulla conduzione de L’Isola dei Famosi 2024 e la reazione di Ilary Blasi, “fatta fuori”…

Manca sempre meno alla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024, in partenza l’8 aprile. Vladimir Luxuria ha rilasciato una interessante intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. Oltre a parlare delle sue emozioni per il debutto, la conduttrice ha svelato anche quella che è stata la reazione della ex presentatrice, Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria a L’Isola: la reazione di Ilary

Per Luxuria, la decisione di Mediaset di puntare su di lei è un grande orgoglio: “Sono la prima conduttrice trans di una trasmissione importante, in onda in prima serata su Canale 5”.

Anche per questo, la scelta di optare per lei sarebbe stata fatta “non in quanto trans, ma perché mi è stato detto, ho dimostrato di poterlo fare. Credo sia per merito”.

Su quelle che sono state le reazioni di amici e colleghi, compresa l’ex conduttrice, Ilary Blasi, Vladimir ha raccontato: “Sono stati tutti felici, compresi quelli che prima di me hanno condotto l’Isola. Ho sentito Simona, Nicola, Alessia, Ilary, la felicità è bella se condivisa”.

Il commento sugli opinionisti

Tra i vari passaggi dell’intervista, anche alcuni spunti sugli opinionisti. Su Sonia Bruganelli: “Già conosce il mestiere, la vedo come quella un pò più sferzante, è una divisiva e ci sta”.

E su Dario Maltese, volto totalmente nuovo per questo tipo di esperienza televisiva: “Dario è troppo forte, non lo conoscevo, lo vedevo leggere le notizie al tg, l’ho visto senza cravatta, più sbottonato anche in senso metaforico”, ha commentato Luxuria con grande entusiasmo.

Di seguito anche un post Instagram con la copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni dedicata al reality, al cast e a tutti i nuovi volti che saranno in studio e in Honduras:

