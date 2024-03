Tornata casa con il neo papà Andreas Muller, Veronica Peparini ha raccontato l’esperienza del recente parto delle due gemelline.

Dopo qualche difficoltà, il lieto fine per Veronica Peparini e Andreas Muller che sono diventati genitori di due bellissime gemelline, Penelope e Ginevra. La coreografa, tornata a casa, ha voluto raccontare la sua esperienza con il parto, ringraziando anche tutte le dottoresse che si sono occupate di lei e delle bimbe.

Veronica Peparini, il racconto del parto

“Racchiusa in una foto il senso di tanta fatica, sacrificio e desiderio…”, ha scritto la Peparini nella didascalia del suo post con la foto delle due piccole.

Raccontando poi l’esperienza del parto e, crediamo, in generale di tutta la gravidanza: “È stato bello , doloroso, gioioso e anche triste certe volte ma poi ce l’ abbiamo fatta, non possiamo di certo dire di essere stati da soli ad affrontare tutto”.

La donna ha poi voluto ringraziare le dottoresse che si sono occupate di lei e delle bimbe: “Abbiamo avuto un sostegno e aiuto professionale importante che va assolutamente ringraziato e mai scordato”.

Dopo aver nominato tutte le esperte e la struttura, Veronica ha proseguito: “Grazie Grazie di cuore immensamente da me e Andre anche a tutti voi che ci siete vicini da anni … da: ‘È Romeo per me e Romeo per loro è Romeo per tutti’ …che flash… Chi l’avrebbe mai detto che oggi saremmo arrivati a questo, con due splendide gemelle a dare prova di tanto senza dover parlare troppo”.

Di seguito anche il tenerissimo post Instagram della coreografa:

L’emozione di Andreas Muller

Anche il neo papà si era espresso, subito dopo l’arrivo delle due bimbe, in modo super felice. Muller, infatti, aveva commentato a caldo: “Non riuscirò a chiudere occhio, perché nello stesso istante in cui le ho viste uscire dalla pancia, ho capito che la mia vita è completamente cambiata”, le sue parole. “Non lo so spiegare, ma sono fortunato e Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione… Passata, presente e futura. Iconica”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG