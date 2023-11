Momento delicato per Veronica Peparini e la sua gravidanza delle due gemelle. L’annuncio sui social di Andreas Muller.

Solamente pochi giorni fa avevano annunciato a Verissimo di essere prossimi a diventare genitori di due gemelline. Ora, per Veronica Peparini e Andreas Muller la paura. Il ballerino ex Amici, infatti, ha annunciato che a seguito di una visita di controllo ci sarebbero delle problematiche non ben identificate nella gravidanza.

Problemi in gravidanza per Veronica Peparini

Attraverso una storia su Instagram senza particolari dettagli, Andreas Muller ha annunciato che la gravidanza delle due gemelline della sua compagna Veronica non sta andando come previsto. Il ragazzo aveva condiviso un contenuto che annunciava una visita e, a seguito di questa, ha dato brutte notizie.

“Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene”, ha detto il ballerino. “Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi 4 mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare”, ha detto il ragazzo.

“Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza, ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto senza fare allarmismi. Speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”.

Al momento, quindi, nessun dettaglio ma solo la volontà di avere la giusta privacy in questo momento di difficoltà per la coppia.

Di seguito anche il post Instagram con cui la coppia era uscita allo scoperto sulla gravidanza:

