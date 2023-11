Nella scuola di Amici esito inatteso dopo l’ultima classifica. Un allievo si è molto arrabbiato per la sua posizione in graduatoria.

Dopo essere stato a lungo tra i migliori della scuola di Amici di questa edizione, anche Matthew dovrà mettersi in gioco con una sfida. Ebbene sì, perché il cantante è arrivato ultimo nella classifica stilata dal giudice esterno Tommaso Paradiso nel corso della puntata di domenica e, quindi, dovrà mettersi in gioco. Per il ragazzo, subito dopo la graduatoria, è arrivato un duro sfogo in casetta.

Amici, lo sfogo di Matthew e la sfida

“Dai raga, neppure col punto. Proprio una me**a”, ha detto subito dopo la puntata di domenica il ragazzo arrabbiato e deluso per la classifica. “No ma sai cosa è. Non è arrivare ultimo, ma pure col punto. Veramente un’umiliazione. Mi sta andando tutto a rotoli. Reagire male? No no. Io adesso mi impegno e la faccio sta sfida. Sono partito bene e adesso nel fondo del baratro, capisci…”, le sue parole nel corso del daytime odierno di Amici.

La rabbia e la delusione di Matthew sono poi state modellate da Mew con cui ha una relazione. La ragazza, infatti, è scoppiata quasi a piangere e ha cercato di consolare il collega cantante in casetta. “Se vai via?”, ha detto la giovane. Mentre il ragazzo ha risposto: “Non te la devi vivere così. Per me è già una vittoria averti conosciuta. Non ti lascio qua. Adesso ti impegno, ci sta. Altrimenti me la vivo troppo male”.

A questo punto non resta che attendere la sfida e l’esito di essa per capire se il ragazzo continuerà a far parte della scuola o meno.

Di seguito anche un post su X del programma con lo sfogo del cantante:

E di seguito anche il dolce momento tra lui e Mew:

