Dopo aver annunciato l’arrivo di due gemelline, Veronica Peparini e Andreas Muller si godono il momento anche sui social.

Sono usciti allo scoperto a Verissimo raccontando l’arrivo, tra alcuni mesi, di una coppia di gemelline. Ora Veronica Peparini e Andreas Muller si stanno godendo la fase della gravidanza e sui social incantano con foto, post e stories dolcissime come l’ultima in cui la coreografa ha mostrato il pancino ricevendo tanti complimenti dal ballerino.

La dedica di Muller a Veronica Peparini

Dopo aver raccontato la lieta notizia sull’arrivo di due gemelline, la Peparini e Muller stanno vivendo questa fase di attesa in modo molto dolce e romantico con diversi contenuti condivisi anche sui social.

Nelle ultime ore spicca, infatti, una bellissima dedica fatta dal ballerino alla coreografa che, immortalata col pancino, ha ricevuti i complimenti della sua dolce metà: “Diventi ogni giorno più bella”, ha scritto Andreas per Veronica in una storia social dove la donna, in reggiseno, metteva in evidenza il pancino che si sta piano piano venendo a formare.

Ancora massimo mistero in merito ai nomi che i due potrebbero scegliere le gemelline. Pare che la scelta possa ricadere su Eva e Vittoria, ma i due non sono “ancora sicuri”.

Staremo a vedere quindi cosa decideranno i futuri genitori delle piccoline. La certezza, a quanto pare, riguarda il cognome. Le bambine, infatti, avranno sia quello del padre che quello della madre.

Di seguito anche il post Instagram molto tenero con le parole del ballerino per la compagna e le figlie in arrivo. Un messaggio dolce che ha generato, come era prevedibile, anche tantissimi commenti da parte dei fan:

