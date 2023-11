Giornata di shopping per Anna Tatangelo che per le vie del centro di Milano ha scelto di farsi aiutare da un forzuto portaborse.

Molto apprezzata per le sue doti canore ma anche per essere sempre molto simpatica e sincera con i suoi fan. Questa volta, però, Anna Tatangelo non fa parlare per questioni legate a dichiarazioni o gag sui social ma per una giornata di shopping di lusso molto intensa che l’ha vista essere aiutata da un particolare “portaborse”…

Anna Tatangelo, shopping col “portaborse”

Giornata di shopping in centro a Milano per Anna Tatangelo che per le vie del capoluogo lombardo ha deciso di lasciarsi andare a qualche acquisto prezioso. Nessun freno per la cantante che ha potuto contare su un aiuto speciale. Infatti, la donna è stata pizzicata dai paparazzi, come sottolineato da Gossip.it, insieme ad un bodyguard che, per l’occasione, le ha fatto a tutti gli effetti anche da portaborse.

La bella Anna, infatti, dopo aver fatto qualche compera in Via Monte Napoleone si è affidata ad un possente signore che le faceva non solo da guardia personale – visti anche i recenti casi di furti subiti dai Vip e non solo a Milano – ma anche appunto da bortaborse.

La cantante è stata vista in stile casual con capelli tirati su, occhiali da sole e in generale con un look comodo. La Tatangelo ha fatto acquisti nella boutique Pinko e ha poi affidato le sue buste all’uomo al suo fianco. I fotografi hanno visto tutto e immortalato il momento.

Probabile che i paparazzi stessero seguendo la cantante per cercare qualche foto inedita di lei col suo fidanzato Narducci ma sono rimasti “delusi”. Ad ogni modo la donna e la sua dolce metà dovrebbero essere ancora insieme e si starebbero godendo la relazione senza particolari clamori e lontano dai riflettori.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della cantante in tutto il suo splendore:

