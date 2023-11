Terribili novità sulla salute di Bruce Willis. Il noto attore, malato da tempo, sarebbe peggiorato al punto di non risconocere i suoi cari.

Non ci sono buone notizie per quanto riguarda la salute di Bruce Willis. Circa un mese fa erano circolate alcune voci a proposito di un peggioramento delle sue condizioni. Ora, la conferma tremenda: l’attore avrebbe difficoltà a riconoscere anche gli affetti più cari come la sua ex moglie Demi Moore.

Le condizioni di salute di Bruce Willis

Le notizie in merito alle condizioni di salute di Bruce Willis sono state fin da subito abbastanza chiare. In un primo momento si era parlato in modo generico di afasia. Successivamente la diagnosi più specifica con una demenza frontotemporale che gli sta progressivamente togliendo l’uso di comprendere il linguaggio e di riconoscere le persone.

In questo senso, l’ultimo aggiornamento sul noto attore è terribile. Una fonte ha rivelato a Closer che l’uomo non sarebbe più in grado di riconoscere l’ex moglie Demi Moore. L’attrice, da sempre vicina all’ex marito nella lotta alla malattia, gli ha fatto visita dopo un viaggio in Italia. A quanto pare, però, quando i due ex si sono incontrati, lui non l’ha riconosciuta. “Demi è sempre rimasta in contatto con l’attuale moglie di Bruce Willis, Emma Heming. Ma non sapeva che l’ex marito fosse così peggiorato”, ha spiegato la fonte, rimasta anonima, a Closer.

In modo particolare spiccano alcuni passaggi delle parole di questa fonte che spiegano come il ricordo della Moore nella mente dell’attore sarebbe “sbiadito”. “Demi capiva che lui non la riconosceva”, avrebbe aggiunto ancora questa persona al media.

Di seguito anche un vecchio post Instagram che l’attrice aveva dedicato proprio all’ex marito:

