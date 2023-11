Coppia a Ballando con le Stelle e anche nella vita? La testimonianza su Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, protagonisti del programma di Rai1.

Cosa c’è tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando? La coppia di ‘Ballando con Le Stelle’ sta facendo molto chiacchierare per quello che sembra essere molto più di un semplice rapporto di lavoro all’interno del programma. Qualcuno giura di averli visti mentre si baciavano…

Il bacio tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando

“Io li ho visti la domenica sera che stavano insieme al ristorante. Stavo in albergo, sono uscita e li ho visti benissimo. Ho visto due che si baciavano, sono tornata indietro per vedere bene. Non mi potevo nascondere dietro l’albero perché era troppo secco. Si tenevano mano nella mano dentro al locale. E dovete vedere come parlava lì dentro. Fa i fatti! Lei ha i lividi per il ballo e lui la bacia sui segni per farle passare la bua”. Sono state queste le parole di Rossella Erra a La Volta Buona su Rai 1 con Caterina Balivo.

Un retroscena che, sempre in diretta nel programma della Balivo, sono state confermate anche da Simona Izzo: “Li ho visti anche io! Non come Rossella che li ha visti al ristorante, io li ho beccati fuori dagli studi. Non posso dirlo? Mica sono cose private, questi due si baciavano in mezzo alla strada e li ho beccati”.

E sulla possibile relazione tra loro: “Se si metteranno insieme? No, la storia d’amore già c’è, stanno insieme e non devi prevederla perché già esiste. Ma in realtà l’hanno già fatto capire in diretta […]”, ha aggiunto.

Il commento dei diretti interessati

In una recente intervista rilasciata a Chi, ad ammettere un certo feeling non solo in chiave danza, era stato proprio il figlio di Siffredi. Tano, infatti, aveva raccontato: “Stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l’imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli”.

Di seguito anche un post Instagram relativo alla coppia di Ballando:

