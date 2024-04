Ritorno in palesta per Veronica Peparini che a poco più di un mese dal parto delle gemelline ha voluto mettersi alla prova.

Si sta godendo la nuova doppia maternità ma, allo stesso tempo, Veronica Peparini ha deciso di riprendere in mano la propria vita pensando anche a se stessa e al suo corpo. La nota coreografa, infatti, ha optato per tornare in palestra a poco più di un mese dalla nascita delle due gemelline e lo ha comunicato con grande serenità sui social a chi la segue.

Veronica Peparini, il ritorno in palestra

Dopo aver dato alla luce le bellissime gemelline, Penelope e Ginevra, Veronica Peparini ha deciso di riprendere in mano la propria vita e alcune sane abitudini come la palestra. Sui social, la nota coreografa ed ex insegnante di Amici, ha fatto vedere di essere tornata ad allenarsi a circa un mese dall’arrivo delle due bimbe.

La donna ha scelto senza dubbio un primo giorno soft ma, al netto di questo, ha ironizzato in una storia Instagram: “Primo giorno in palestra, domani non cammino!“.

Solamente pochi giorni fa, invece, la bella Veronica aveva annunciato con un post di essersi data una sistemata al look per i capelli: “Ad un mese dalla mia gravidanza e dalla mia nuova vita, nonostante il poco tempo che riesco a dedicarmi, per il momento, riesco sempre a prendermi cura di me e dei miei capelli, rimanendo fedele al mio colore naturale”.

La gioia di papà Andreas Muller

A vivere questo bellissimo momento insieme alla Peparini anche Andreas Muller diventato per la prima volta padre con le due gemelline.

Sui social, il ballerino è molto attivo e da poco aveva raccontato le sue emozioni nel vedere crescere piano piano le piccole e di pensare anche al loro futuro ed in particolare a cosa vorrebbe non facessero da grandi: “Saranno liberissime di fare ciò che preferiscono ma se si parla del mio volere, non vorrei che facessero le ballerine… Notizia shock! Ma è la verità”, aveva detto il ragazzo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG