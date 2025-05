Veronica Peparini ha deciso di stupire i suoi fan con una novità riguarda la sua chioma: la coreografa ha deciso di cambiare

L’ex volto amato di Amici, neo mamma, ha scelto una svolta radicale per i suoi capelli. Non tanto per il colore, e neanche per la frangia, ma ci ha proprio dato un taglio. La sua decisione è stata resa pubblica attraverso alcune storie di Instagram che avranno sicuramente scatenato una valanga di like.

Chi segue Veronica sa quanto il suo stile sia sempre stato in evoluzione, ma questa volta il cambiamento ha un sapore diverso. Non è solo una questione estetica, ma un gesto che sembra parlare chiaro: la Peparini ha scelto di voltare pagina, di rinnovarsi dentro e fuori, seguendo i consigli del suo parrucchiere di fiducia: “Lui ha scelto così e mi piacciono tanto” è la didascalia che appare sullo scatto che la immortala davanti allo specchio nel salone di bellezza.

Lo stile di Veronica è sempre stato un punto di riferimento per molte donne: abiti destrutturati, sneakers di tendenza, dettagli urban mescolati con tocchi di femminilità non convenzionale. Ora il taglio cortissimo sembra essere il naturale proseguimento di questa identità fashion. Il colore? Rimane il suo classico biondo freddo, ma con riflessi ancora più brillanti che donano energia al nuovo hairstyle.

Il nuovo taglio di Veronica Peparini

Veronica Peparini ha deciso di voltare pagina in termini di look, abbandonando il suo caschetto per un pixie cut moderno che mette in risalto i lineamenti del suo viso ma che le offre anche la praticità perchè si sa, una mamma di due gemelle, impegnatissima anche con la danza, dev’essere sempre in ordine e i capelli lunghi non sarebbero proprio la scelta ideale.

Non è la prima volta che Veronica Peparini usa il proprio aspetto come forma di espressione. Chi l’ha seguita nei suoi anni ad Amici la ricorda con diversi hairlook, ma forse i suoi capelli non sono mai stati così corti. Una scelta di stile, che conferma i suoi gusti raffinati ma anche il desiderio di non essere sempre uguale, di voler osare e di essere sempre al top.

Veronica Peparini è felicemente fidanzata con Andreas Muller, con il quale ha due figlie gemelle Ginevra e Penelope, nate il 18 marzo 2024 “Per me non era scontato che potessi vivere questa gioia dopo tanti anni. Non l’avrei mai pensato e mai immaginato nella mia vita”, Ha raccontato la coreografa 53enne a Verissimo: “Con i miei primi due figli mi dovevo anche realizzare come professionista e come persona, oggi sono più appagata e vivo le piccoline diversamente”.