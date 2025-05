La storia di Rosanna e Giuseppe ha appassionato i telespettatori del trono over di Uomini e Donne al punto che, dopo la loro uscita di scena, sono diventati dei veri protagonisti. Un amore, il loro, nato sotto ai riflettori, che continua a suscitare curiosità.

Il rapporto inizialmente travagliato di Rosanna e Giuseppe al trono over

Il cavaliere messinese, fisioterapista che lavora da anni a Roma, inizialmente in trasmissione ha intrapreso una conoscenza con la dama Sabrina, una storia che però nonostante la volontà della dama non è mai decollata. Giuseppe, infatti, sin da subito, ha iniziato a nutrire interesse per un’altra donna del parterre, ovvero Rosanna, avvocatessa siciliana. Un interessamento che pian piano si è tramutato in un colpo di fulmine. I due hanno iniziato a vedersi e da li per Giuseppe è scoppiato il vero amore.

Sono seguite settimane di uscite e di corteggiamento spietato e incessante da parte del cavaliere, il quale si è dovuto scontrare con un iniziale muro da parte di Rosanna, la quale l’ha più volte frenato ribadendo pubblicamente di non essere innamorata come lui. Poi, all’improvviso, il colpo di scena: la coppia è andata via da Uomini e Donne ed ha deciso di vivere la storia lontana dalle telecamere ed occhi indiscreti.

L’annuncio: si allarga la famiglia

Oggi Rosanna e Giuseppe sono più felici che mai e si mostrano spessissimo sui social, accontentando i fan che seguono la loro storia d’amore. In queste ore il protagonista del trono over ha pubblicato sui social un tenero annuncio. Un appello dolcissimo, in realtà: “Volevo fare un annuncio, a breve ci saranno dei cuccioli disponibili di Dalmata”. Frida, il cane della dama è incinta e Giuseppe ha invitato chi volesse un cucciolo a contattare Rosanna per ulteriori informazioni.