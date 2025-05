Mentre sono tutti in attesa di rivedere Fiorello in tv, la sua mancanza inizia a farsi sentire, il famoso conduttore ha da poco spento 65 candeline. Sebbene sia un vero e proprio animale da palcoscenico, è molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata, non ama stare sotto i riflettori e preferisce che si parli di se per la sua professione e non per altro. Dove vive il popolare show man?

Non tutti sanno che Fiorello in realtà ha più di una casa, diciamo che negli anni ha fatto diversi investimenti immobiliari. Ad ogni modo la casa padronale in cui vive con la moglie in pianta stabile è a Roma.

La casa di Fiorello a Roma e le sue altre proprietà

Fiorello ha un meraviglioso appartamento in uno dei quartieri più prestigiosi di Roma, Flaminio, una zona che è molto vicina al centro storico e dove hanno scelto di abitare altri personaggi famosi come Paolo Bonolis.

Lo show man non condivide immagini che riguardano il suo privato, per cui è pressocché impossibile avere immagini del suo appartamento romano. L’arredamento potrebbe essere moderno e pop, rappresentando così lo stile del famoso conduttore, ma non si sa praticamente nulla, se non la zona che è appunto un quartiere residenziale molto esclusivo.

Fiorello ha poi altre proprietà sparse in giro per l’Italia, in primis a Roma, dove pare abbia un altro immobile nel quartiere Parioli, poi ha anche altre case in differenti zone italiane. A Milano, ad esempio, avrebbe un appartamento, anche qui in una zona prestigiosa della capitale lombarda. Poi pare che abbia una villa in montagna, nello specifico a Cortina d’Ampezzo, dove ama andare a sciare con la famiglia. Ma le case di Fiorello non sono finte qui, il conduttore pare abbia un bel appartamento a Venezia, in zona San Paolo, che è praticamente il cuore della città. E infine ha una casa anche per le vacanze al mare, una residenza in Sardegna, a Santa Margherita di Pula.

Praticamente sembra quasi che Fiorello abbia una casa in ogni posto che frequenta, due abitazioni per la villeggiatura, così da poter andare in vacanza comodamente a casa propria e altri appartamenti in zone esclusive nelle città più belle d’Italia. Negli ultimi tempi Fiorello è stato lontano dalla tv, ma a quanto pare il conduttore potrebbe tornare con un programma simile a Viva Rai2.

Dopo che Amadeus ha lasciato la Rai si era vociferato che anche lui potesse migrare verso Canale Nove, ma non è andata così. E adesso, pare che sia pronto a ricominciare con un programma radiofonico su Radio2. A dirlo è l’Adkronos, ma al momento non ci sarebbero ulteriori informazioni a riguardo e da viale Mazzini non sarebbe trapelato ancora nulla.