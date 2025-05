Romina Power è pazza di gioia e l’ha voluto comunicare subito ai suoi fan, non vedevamo la cantante così entusiasta e soprattutto così felice parlando del suo ex marito da davvero tantissimo tempo. Il momento che i tanti fan della coppia stavano aspettando è finalmente arrivato.

La cantante statunitense ha voluto fare questa comunicazione subito e il colpo di scena che riguarda proprio Albano non poteva che scatenare i fan della coppia. Dopo una vacanza con i suoi due figli, Yari e Romina jr, la Power ha ricaricato le batterie e fatto l’annuncio che in tanti stavano aspettando.

Romina Power e Albano, finalmente la comunicazione ufficiale

Romina Power ha annunciato che presto lei e Albano si esibiranno assieme in un concerto a Madrid, la cantante statunitense ha condiviso una storia su Instagram in cui ha scritto: “Non vedo l’ora“, lasciando intendere quanto sia emozionata al sol pensiero di tornare a cantare in coppia con l’ex marito.

La notizia di un concerto in Spagna era iniziata a circolare qualche tempo fa, ma adesso Romina ha finalmente annunciato che è arrivato il momento e la data del grande spettacolo si sta avvicinando. Albano e Romina il prossimo 24 maggio saranno assieme sul palco del teatro Star Arena di Madrid per un evento unico e da non perdere.

Tempo fa i due ex decisero di annunciare questo nuovo spettacolo in un divertente video condiviso sui social, in cui ironizzavano, dimostrando quanto siano ancora complici. Al concerto spagnolo di Albano e Romina dovrebbe esserci anche il loro figlio Yari, la madre l’ha definito “un ospite speciale”. All’evento spagnolo, dunque, manca davvero pochissimo e la cantante a quanto pare non sta nella pelle.

Se il loro matrimonio anni fa terminò, non si può dire lo stesso del sodalizio artistico che li vede da anni esibirsi sui palchi più prestigiosi d’Europa. E adesso torneranno in Spagna, una terra dove Romina e Albano hanno cantato più volte e sicuramente regaleranno agli spettatori uno spettacolo unico ed emozionante. A giudicare dalla loro armonia è chiaro che i due abbiano conservato un legame molto solido, sebbene negli anni non siano mancate “frecciatine” e anche qualche polemica, sono sempre riusciti a superare tutto, continuando a volersi un grande bene.

Tempo fa il cantante di Cellino San Marco era tornato a parlare della fine del matrimonio con Romina, raccontando che l’allora moglie avrebbe fatto uso di marijuana e questo la avrebbe resa diversa e depressa. Parole che colpirono tutti, non tardò ad arrivare la risposta della Power che tra le righe lasciò intendere che le ragioni della sua infelicità in quel periodo sarebbero state legate anche a lui. Insomma di tanto in tanto viene fuori qualche aneddoto sul loro matrimonio e sulla crisi vissuta che poi ha portato alla separazione, ciò nonostante sul palco continuano a essere affiatatissimi.