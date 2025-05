Romina Power ha vissuto la sua giovinezza a Los Angeles, americana d’origine ha lasciato il suo Paese per trasferirsi in Italia quando era molto giovane. Qui ha incontrato Albano ed è con lui che ha vissuto per moltissimi anni in Puglia, nella splendida Tenuta Carrisi a Cellino San Marco. Dopo l’addio dal cantante, dove ha scelto di vivere?

Sebbene non abbia smesso di frequentare la casa dell’ex marito, pare infatti che abbia vissuto per un lungo periodo in un appartamento della tenuta, soprattutto nel periodo del Covid, ha un altro appartamento tutto suo, dove ha deciso di vivere.

La casa di Romina Power, dove abita la cantante

Romina Power ha scelto di stabilirsi in pianta stabile a Roma, nella Capitale ha infatti un meraviglioso appartamento, dal gusto raffinato e chic proprio com’è lei. Anche se continua a trascorrere del tempo in Puglia, nella tenuta dell’ex marito, vive in uno dei quartieri romani più esclusivi.

Una scelta, quella di Romina Power, che non è stata casuale, la cantante in questo modo è più vicina alla figlia Romina, dandole così una grande mano con il figlioletto. La casa dell’artista statunitense compare raramente nei suoi post della Power, che è molto riservata e condivide più che altro immagini legate al suo lavoro e ai tanti viaggi che ama fare.

Ciò nonostante qualche dettaglio della sua casa di tanto in tanto compare, la casa di Romina Power sembra essere molto grande e luminosa. Situata nel cuore di Roma, precisamente a Trastevere, una delle zone più caratteristiche e belle della Capitale. L’appartamento ha un ampio salone arredato con tinte tenui e dettagli dallo stile classico. Non mancano però tocchi di colore, la cantante ha scelto per ogni stanza un particolare colore su cui impostare tutto l’arredamento.

Nel salone predomina il bianco, ma nelle altre stanze no. La casa di Romina Power è ricca di oggetti legati alla sua grande spiritualità e ai tanti viaggi che ha fatto, così come non mancano cimeli legati alla sua carriera. Del resto, trattandosi della casa di una artista, è normale che tutto ciò che c’è parli di lei. La cantante ama vivere vicino alla figlia e dedicarsi a tempo pieno al suo nipotino Axel Lupo. E’ noto come sia una donna legatissima alla sua famiglia e come faccia di tutto per trascorrere quanto più tempo possibile con i figli.

Proprio recentemente si è goduta un meraviglioso viaggio in Sud Africa con i figli Yari e Romina e il piccolo nipotino. Un’occasione per allontanarsi dalla routine, staccare la spina, visitare un posto meraviglioso e trascorrere del tempo con i figli. A giudicare dalle immagini che tutti hanno condiviso sui social pare che siano stati davvero benissimo, a dimostrazione del grande legame che la Power ha con i suoi figli.