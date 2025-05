Passaparola è stato uno dei programmi più visti dei primi anni Duemila. A distanza di anni molti ricordano le letterine, tra queste, Alessia Fabiani

Alessia Fabiani è tornata in Tv, precisamente sull’Isola dei Famosi dove da poco tempo è diventata la sua nuova casa, almeno per il momento. La showgirl si è lanciata in questa nuova avventura ricca di sfide e ed estrema, sicuramente molto diversa da Passaparola dove quasi 30 anni fa trovò la notorietà.

Il game show condotto da Gerry Scotti riflette proprio quei tempi, quando Non è la Rai era già finito da 5 anni e nuove ragazze si affacciavano al mondo dello spettacolo, come anche Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Le letterine di Passaparola, con Alessia Mancini in qualità di primadonna, sono state iconiche e ancora oggi è vivo nei ricordi degli spettatori di allora, il celebre stacchetto e il buffo “jingle” che ne accompagnava le mosse.

Alessia Fabiani ne fece parte conquistando il pubblico. Prima di approdare nel programma aveva avuto esperienze nella moda e aveva partecipato nel ruolo di letterata nel programma condotto da Paolo Bonolis, “Il gatto e la volpe.”

Da Passaparola a L’Isola dei Famosi: il cambiamento di Alessia Fabiani

Nata all’Aquila nel 1976, Alessia Fabiani dopo essersi allontanata per qualche anno dal piccolo schermo, è tornata come naufraga nel reality di Canale 5 condotto da quest’anno da Veronica Gentili. L’ex letterina è pronta a patire la fame e ha dormire sotto il cielo stellato.

Molti si chiedono com’era ai tempi di Passaparola dove fu una delle letterine di spicco. A quasi 50 anni, è normale che mostri alcuni segni del tempo (come qualche ruga), ma è evidente che conserva ancora una figura invidiabile. Complice l’assenza di trucco sull’Isola, il suo aspetto appare più naturale, anche se ha diversi tatuaggi.

A Passaparola Alessia Fabiani ha incantato per il sorriso e il fisico invidiabile: le letterine indossavano completini sensuali scintillanti con top e minigonne mozzafiato. I balletti erano simpatici e giorno dopo giorno sono entrate nel cuore del pubblico. Alcune di loro hanno trovato la strada del successo, altre non sono più apparse in TV.

Dopo Passaparola, (che lasciò nel 2002), Alessia Fabiani continuò a lavorare nel mondo dello spettacolo, partecipando a un calendario sexy e recitando in alcuni ruoli. E’ anche stata tronista di Uomini e Donne e valletta di Guida al campionato. In seguito si è allontanata dai riflettori per dedicarsi ai suoi due figli gemelli, Keira e Kim, nati nel 2012, avuti dall’ex compagno Fabrizio Cherubini. Saranno in molti, nel ricordo di Passaparola a seguire le vicende di Alessia Fabiani alle Honduras, pensando ai suoi esordi da icona della TV anni Novanta.