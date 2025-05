Antonella Clerici non vive in una casa normale, la sua è una dimora da mille e una notte, immersa in uno scenario praticamente fiabesco. La conduttrice, infatti, ha scelto di vivere in un bosco e qui ha una villa davvero meravigliosa, che spesso mostra in qualche video sui social.

Il volto di E’ sempre mezzogiorno parla spesso della sua casa nel bosco anche perché, ha più volte raccontato, lo show di Rai 1 avrebbe voluto girarlo proprio nella cucina della sua dimora e dunque, lo studio televisivo si ispira al panorama che lei ogni giorno vede dalla finestre della sua abitazione.

Dove vive Antonella Clerici, la meravigliosa casa nel bosco

Antonella Clerici sono ormai diversi anni che vive in una incantevole villa in un bosco ad Arquata Scrivia, in Piemonte. Qui vive con il suo compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, si tratta di una casa completamente immersa nella natura, circondata da un bosco affascinante che in ogni stagione regala scenari differenti.

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si diverte spesso a mostrare la sua bellissima casa sui social e così si conoscono praticamente molti dettagli. La casa nel bosco della Clerici è in legno e dotata di ampie vetrate che affacciano sulla zona esterna, che ricorda molto il paesaggio incantato di una fiaba. La villa è molto grande, divisa in un piano inferiore e uno superiore. C’è un grosso salone e una grande veranda esterna attrezzata e coperta, dove godersi momenti all’aperto.

La particolarità della casa di Antonella Clerici sono proprio questi giganteschi finestroni che si trovano in tutto il piano terra e da cui entra un’infinità di luce naturale, che a ogni ora regala un’atmosfera unica in tutta la casa. L’abitazione della conduttrice è davvero molto grande, basti pensare che c’è un’intera ala adibita a palestra, anche questa con affaccio sul bosco. La cucina è uno dei luoghi cui la conduttrice è più legata, anche questa è davvero immensa, dallo stile rustico con chicche moderne, come gli elettrodomestici di ultima generazione e tantissimi strumenti utili a cucinare, come l’affettatrice e chi più ne ha più ne metta.

La Clerici ha più volte raccontato che da ogni angolo della casa può ammirare il meraviglioso bosco che la circonda. Nella sua bellissima dimora c’è anche un piccolo camerino casalingo, il suo luogo del cuore, dove ci sono appese tantissime sue fotografie a lavoro e delle varie gaffe fatte nel corso degli anni. L’area esterna è molto bella e curata, a parte il giardino, c’è una zona coperta ed attrezzata, dove ci si può rilassare anche quando fa più freddo.

La casa nel bosco di Antonella Clerici ha ancora più fascino in inverno, quando l’esterno si ricopre di neve e rende l’atmosfera ancora più unica e suggestiva. A Natale, poi, periodo dell’anno preferito per la conduttrice, questa casa con tutti gli addobbi diventa ancora più magica.