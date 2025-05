Barbara D’Urso nonostante sia originaria di Napoli, ha lasciato il capoluogo campano quando era solo una ragazza per iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Sebbene torni nella sua città d’origine tutte le volte che può, ha scelto di vivere al Nord, ma non nel centro di Milano come molti altri suoi colleghi famosi, al caos cittadino ha preferito infatti la periferia.

La D’Urso, infatti, ha un meraviglioso appartamento a Cologno Monzese, proprio vicino gli studi Mediaset, un luogo che era sicuramente molto comodo finché ha lavorato per l’azienda del Biscione. Fino a qualche tempo fa la conduttrice era impegnatissima con i suoi programmi, ci sono stati momenti in cui ha condotto anche più di due show in contemporanea e vivere così vicina agli studi televisivi l’avrà aiutata sicuramente molto.

La casa di Barbara D’Urso, i peluche e l’arredamento scelto

Barbara D’Urso ha un meraviglioso appartamento a Cologno Monzese, una casa molto grande e luminosa che mostra spesso sui social. Al caos cittadino ha preferito la tranquillità della periferia e la comodità di abitare vicino al luogo di lavoro. La conduttrice ha scelto per l’intero appartamento tinte chiare, le pareti sono prevalentemente bianche e anche il parquet è chiaro.

Il bianco, dunque, è il colore principale della casa di Barbara D’Urso, tinta che contribuisce a rendere l’ambiente caldo e molto rilassante. La casa ha una grande cucina con isola e mobili ultra moderni, uno spazio molto ampio dove la conduttrice si diletta ai fornelli. C’è poi il grande salone, dove si trovano divani di design e lampadari di cristallo, anche qui la D’Urso ha optato per le stesse nuances chiare che si ritrovano in tutto l’appartamento.

Una delle stanze che la D’Urso mostra spesso è il gigantesco bagno, dove ama rilassarsi. A sorprendere, oltre alle opere di design sparse per casa, sono i tantissimi peluche che contribuiscono a riempire l’ambiente. La conduttrice è una amante degli orsacchiotti di pezza e li ha praticamente ovunque, dalla camera da letto, al bagno. Non ha mai nascosto questa sua grande passione e i peluche riempivano anche il suo camerino a Mediaset.

Quella di Cologno Monzese non è l’unica casa di Barbara D’Urso, la conduttrice ha anche una villa a Capalbio, la sua piccola oasi di pace dove ama trascorrere l’estate e i periodi di vacanza, circondata dai suoi amici più cari, dai figli e dalle adorate nipoti. Non si sa se adesso che non lavora più a Mediaset deciderà di cambiare casa o se resterà comunque a vivere a Cologno Monzese.

Pare, infatti, che la D’Urso sia sempre più vicina a tornare in tv, per lei dovrebbe esserci un programma in Rai e, qualora l’indiscrezione sia confermata, bisognerà comprendere in quale centro di produzione sarà registrato, se a Milano, a Roma, a Torino o a Napoli.