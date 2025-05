Chanel Totti ha compiuto 18 anni e lo ha fatto con stile: look dark, stivali silver e una festa che ha fatto parlare tutti.

Diventare maggiorenne è sempre un traguardo importante, ma quando ti chiami Chanel Totti e sei la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ogni dettaglio del compleanno finisce inevitabilmente sotto i riflettori.

E lei, che ormai da tempo ha imparato a convivere con la notorietà, ha scelto di affrontare questo passaggio con personalità, stile e una chiara intenzione di distinguersi. Niente abiti luccicanti, niente colori accesi o outfit esagerati.

Chanel Totti l’abito dei suoi 18 anni

Per la sua festa ha optato per un look total black, elegante ma deciso, con un tocco glamour dato da un paio di stivali silver firmati Le Silla che, secondo iO Donna e Fanpage, avrebbe “rubato” direttamente dal guardaroba della mamma.

Insomma, Chanel ha scelto la via della dark lady, una versione sofisticata e matura di sé che segna, senza ombra di dubbio, un cambio di passo rispetto all’immagine da ragazzina a cui molti erano abituati. Il nero, si sa, è il colore dell’eleganza per eccellenza, ma è anche quello della determinazione, della scelta consapevole di non voler strafare. Una dichiarazione silenziosa, ma chiarissima, che dice molto di come Chanel stia costruendo la propria identità, passo dopo passo, al di là del cognome ingombrante che porta.

La festa, anticipata di qualche giorno rispetto alla data ufficiale, è stata raccontata da diversi siti e testate online. Secondo quanto riportato da DiLei, all’evento avrebbe partecipato anche papà Francesco, in un clima che sembrava sereno e rilassato, nonostante le ben note vicende familiari. Un dettaglio che non è passato inosservato, perché conferma – almeno per una sera – che al centro di tutto c’era lei, Chanel, con il suo momento speciale e il suo diritto a viverlo in modo autentico.

Due le torte arrivate per festeggiarla, come a sottolineare il doppio significato di questa serata: il passaggio all’età adulta e l’inizio di un nuovo capitolo. Nessun eccesso, nessuna passerella forzata. Solo un party curato, sentito, dove la moda ha fatto da cornice a una ragazza che vuole parlare a modo suo, con gesti piccoli ma decisi. Il total black e gli stivali silver non sono stati solo una scelta estetica, ma il simbolo di una giovane donna che ha scelto di mostrarsi diversa, lontana dagli stereotipi e con le idee già piuttosto chiare su chi vuole diventare.

Il suo nome circola da tempo sui social, seguita da migliaia di utenti che scrutano ogni sua foto, ogni sua apparizione. Ma ora Chanel sembra pronta a prendersi la scena con più sicurezza. E, a giudicare da come ha gestito questo compleanno così simbolico, ci riuscirà senza bisogno di fare troppo rumore.