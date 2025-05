Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sono recentemente trasferiti in una casa spettacolare, una villa immensa con un giardino gigantesco. Si tratta di una dimora davvero da mille e una notte, completamente immersa nel verde, è una casa che l’ad Mediaset aveva acquistato anni fa e dopo lunghi lavori finalmente hanno potuto andarci a vivere.

Prima di trasferirsi in questa nuova casa la coppia aveva vissuto in una villa altrettanto bella, un vero e proprio castello, Castello Paraggi, dove però vivevano in affitto. L’ad Mediaset ha poi voluto acquistare la casa in cui vivere con la sua famiglia e ha scelto una dimora del 1500 davvero meravigliosa, dal valore stellare.

La casa di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, una dimora incantata

Pier Silvio Berlusconi nel 2022 ha acquistato una nuova casa in cui pare abbia scelto vivere con la famiglia, sempre a Portofino, dove prima viveva a Castello Paraggi. Si chiama Villa San Sebastiano e si tratta di una dimora storica, che è costata 20 milioni di euro. I lavori di ristrutturazione sono durati quasi due anni e tempo fa la famiglia dell’ad Mediaset finalmente pare essersi trasferita nella splendida dimora.

Sebbene sul preciso domicilio della famiglia ci sia grande riservatezza, l’acquisto di Villa San Sebastiano da parte di Pier Silvio Berlusconi pare essere certo. Si tratta di una dimora che si estende su 1.300 metri quadrati, affaccia sul Golfo del Tigullio ed è immersa totalmente nel verde. A circondare la splendida casa c’è un frutteto, un uliveto e un vigneto. C’è poi una grande piscina e fin anche una cappella votiva, la casa all’interno è immensa, ha nove stanze e sette bagni.

Pare che l’ad Mediaset abbia deciso di lasciare i colori della struttura originari, ristrutturando tutta la dimora nel rispetto di quella che era la sua forma originaria. Non si sa come la coppia abbia arredato gli interni, ma con molta probabilità avrà scelto uno stile classico, che ben si sposa alla storicità della dimora. Pier Silvio Berlusconi vive da tantissimi anni a Portofino, sebbene sia spesso in viaggio per lavoro, è molto legato all’affascinante comune sulla Riviera ligure e l’ha scelto come luogo dove far crescere ai suoi figli.

Del resto una dimora che affaccia sul mare e immersa nel verde è il luogo ideale per dei bambini, l’aria è pulita e il clima è mite e c’è praticamente tutto ciò di cui hanno bisogno. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono riservatissimi per ciò che attiene la loro vita privata, per cui nessuno dei due ha mai parlato della casa in cui vivono. Soltanto negli ultimi anni hanno iniziato a parlare più spesso l’uno dell’altro pubblicamente, in tanti ricordano la sorpresa che l’ad Mediaset ha fatto alla compagna, intervenendo in una puntata di This is me, spin off di Amici, condotto proprio dalla Toffanin.