Elisabetta Gregoraci è originaria della Calabria, ma ha lasciato la sua terra natale ormai da tantissimi anni. Dove ha scelto di vivere dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore? La show girl ha una casa incantevole, ricca di dettagli extra lusso che la rendono una vera bomboniera.

L’arredamento di casa della conduttrice di Audiscion chiaramente rispecchia i suoi gusti, la dimora dell’ex di Briatore è molto grande e ha una vista da mozzare il fiato.

Dove vive Elisabetta Gregoraci, le immagini della casa bellissima

Elisabetta Gregoraci ha deciso di restare a vivere a Montecarlo anche dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. L’imprenditore qui ha una casa da mille e una notte e la sua ex ha preferito restare vicina a lui anche quando si sono lasciati. E’ noto come la show girl e Briatore abbiano uno splendido rapporto e si considerino ancora una famiglia.

Così la Gregoraci, anche per far stare il figlio il più vicino possibile al padre, è rimasta a vivere nel Principato di Monaco ed è praticamente vicina di casa del suo ex Briatore. Qui la conduttrice di Audiscion ha un grandissimo appartamento con un meraviglioso terrazzo che ha la vista sul mare di Montecarlo.

La casa di Elisabetta Gregoraci ha un arredamento chic e glamour, ha un ampio salone dorato con grandi e comodi divani moderni. Ha un grande ingresso ricoperto di specchi, poi c’è una zona dove la show girl ha ricreato una parete con tanti suoi ritratti, le sue fotografie sono praticamente in ogni parte della casa. La cucina ha uno stile moderno ed essenziale e poi c’è il grande terrazzo, anche questo curato in ogni minimo dettaglio, con diverse opere di design da esterni.

La Gregoraci adora allenarsi all’aria aperta e spesso condivide i video dei suoi workout in terrazzo. Al momento la show girl è rimasta da sola a vivere nel grande appartamento, il figlio Nathan Falco, infatti, è andato a vivere in Svizzera, dove frequenta uno dei collegi più prestigiosi al mondo. In una recente intervista l’ex di Briatore ha spiegato che le manca moltissimo il ragazzo e che ogni tanto va a trovarlo anche solo per una cena.

Ha anche confessato di scrivergli moltissime lettere, ha spiegato che è una cosa che fa da quando il figlio è nato, la fa sentire bene e pare che il ragazzo apprezzi molto questa cosa. La stessa Gregoraci, in una recente intervista, ha raccontato che sarebbe stato lui a dirle di continuare, poi ha raccontato quanto le manchi Nathan, soprattutto non vederlo in giro per casa ogni mattina e magari sgridarlo per dirgli di mettere a posto la sua stanza. Ma sa quanto sia importante per il suo futuro frequentare una scuola così prestigiosa e questo, ha detto, vale più di ogni altra cosa.