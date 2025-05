Un compleanno diverso dal solito quello di Chiara Ferragni, festeggiato in questi ultimi giorni, a partire dall’outfit

Trentottesimo compleanno di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha celebrato il suo giorno speciale il 7 maggio scorso, condividendo gli scatti più belli sui social e offrendo tanto di cui parlare alle cronache rosa, che in queste ultime ore “hanno tirato le somme”.

Abituati ai festeggiamenti sfarzosi, ai look appariscenti e alle location eccentriche con centinaia di invitati molti di questi vip, il recente compleanno della Ferragni ha brillato quasi per modestia (si fa per dire!) per una festa intima in Provenza, con pochi amici stretti e le sorelle, in un clima sobrio e riservato. E sorvoliamo sul fatto che il tutto si è svolto in una villa scluisiva in Costa Azzurra, di cui l’affitto settimanale va dai 42.000 ai 98.000 euro.

Quello che più spicca di questo compleanno è il netto cambiamento tra il prima e il dopo: soprattutto per l’outfit scelto per l’occasione. Ma il gossip punta anche lo sguardo su un’assenza rilevante: quella di Giovanni Tronchetti Provera, con cui Ferragni avrebbe interrotto (di nuovo) la frequentazione. Anche se, un bouquet apparso nelle sue storie su Instagram ha fatto pensare a un gesto da parte sua, alimentando i pettegolezzi.

Il più fantastico weekend di compleanno

Chiara Ferragni il 7 maggio scorso ha festeggiato il suo trentottesimo compleanno e oggi non si parla d’altro che del suo look “insolito”. Insomma, stiamo parlando di Chiara Ferragni, la regina delle influencer di moda. Chi meglio di lei comunica attraverso gli abiti che indossa?

L’ex moglie di Fedez, avrebbe comunicato qualcosa, scegliendo di indossare una canotta bianca e sfoggiare un’acconciatura semplice. Niente trucco marcato, ma braccialetti fatti a mano: un look che ha colpito per la sua semplicità e autenticità, tanto da suscitare commenti positivi e sorpresi sui social. Anche se però alcuni ipotizzano che questa scelta sia l’ennesima strategia comunicativa e ben studiata.

Che l’imprenditrice digitale abbia deciso che questo compleanno sia l’inizio di una nuova era per lei, fatta di meno apparenza e più sostanza? Una sorta di nuova Chiara che, dopo lo scandalo del “Pandoro-gate” e l’allontanamento da Fedez, sembra voler voltare pagina e recuperare il controllo della propria immagine e carriera. Del resto è notizia recente della sua decisione di prendere in mano la sua attività, la Fenice Srl, diventando azionista di maggioranza.

“Ho trascorso il più fantastico weekend di compleanno in un posto magico che volevo visitare da così tanto tempo e finalmente lo abbiamo realizzato con alcuni dei miei amici e parenti più cari. Grata per ogni singolo momento: dal risveglio con la vista del mare alla visita delle opere d’arte dello Chateau La Coste, dalle risate senza sosta ai migliori tramonti.” Le sue parole condivise sui social.