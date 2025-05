Il pubblico ha avuto modo di conoscerla nel 2016 quando a 20 anni entrò nella casa più spiata d’Italia, per il Grande Fratello Vip

Era con sua madre, Antonella Mosetti e per lei fu un esperienza nuova, sicuramente travolgente: il suo debutto nel piccolo schermo. Eppure, da allora, Asia Nuccetelli con il tempo si è allontanata dalle luci dei riflettori, a causa come lei stessa ha poi rivelato durante un’intervista, delle molteplici critiche ricevute per il suo aspetto.

La giovane, unica figlia dell’ex ragazza di Non è Rai, avuta con il suo ex marito Alessandro Nuccetelli (nonché migliore amico di Francesco Totti) negli anni infatti, è cambiata molto esteticamente per i continui interventi chirurgici.

Assalita dagli hater per questo motivo ha deciso di ritirarsi dalla televisione, ma recentemente è tornata per raccontare la sua versione dei fatti e i motivi che l’hanno spinta a sottoporsi ai molteplici ritocchini che l’hanno visibilmente trasformata.

Mi hanno distrutto le persone stupide

Asia Nuccetelli ha un profilo social privato ma ha anche tanti sostenitori che hanno preso a cuore la sua causa. La ragazza, oggi quasi trentenne, negli ultimi 9 anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha fatto molto parlare di sé per il suo repentino cambiamento estetico. “Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione” dichiarava sua madre tempo fa a Domenica Live.

La showgirl ha sempre difeso con le unghie e con i denti la figlia, che ha dovuto affrontare polemiche e critiche molto pesanti da chi non ha visto di buon occhio, soprattutto a causa della sua giovane età, a detta loro, il ricorso ai bisturi. “Non c’è nessuna faccia nuova. . Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo. Ho fatto quello che per me era necessario.” Rispondeva a sua volta la ragazza.

Asia Nuccetelli nel settembre 2024 è tornata in Tv partecipando al programma Generazione Z, dove ha voluto raccontare una volta per tutte come sono andate le cose. La donna ha spiegato che alcuni cambiamenti fisici erano dovuti a incidenti, come la rottura del naso e un’operazione d’urgenza, e non solo a scelte estetiche volontarie.

Nel corso dell’intervista ha dichiarato che la vera causa del suo malessere non è stata la chirurgia, ma il bullismo e le aspettative degli altri: ha confessato che sentiva di dover interpretare un personaggio che non le apparteneva: “Ero entrata in quel personaggio e volevano tutti che interpretassi quel personaggio, che però non era Asia. Per questo mi sono allontanata da quella Asia” Ha confessato, per poi aggiungere di aver subito molestie da una babysitter all’età di cinque anni e di aver fatto terapia per anni. Infine ha dichiarato: “Non mi ha distrutto la chirurgia estetica, mi hanno distrutto le persone stupide”.

Oggi, Asia sta meglio, ma preferisce stare lontana dai riflettori televisivi. Antonella Mosetti recentemente ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio” di lei ha detto: “Ora fa un lavoro normalissimo, si impegna molto, non mi chiede niente, solo consigli. Convive da quattro anni, è una ragazza molto sana e semplice.”