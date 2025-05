Oggi ha 27 anni ed è un bellissimo ragazzo, somiglia moltissimo al padre Stefano Bettarini e proprio come lui è un amante dello sport, di cui ne ha fatto una professione. Niccolò Bettarini, figlio che l’ex calciatore ha avuto con Simona Ventura, è cresciuto e ha fascino da vendere.

Sebbene sul suo profilo social non ci siano tantissime foto, il grande pubblico lo conosce da quando era molto piccolo. In un primo momento sembrava avesse seguito le orme del padre, provando a intraprendere la carriera calcistica, che poi ha deciso di lasciare. Si è avvicinato allora al mondo dello spettacolo, debuttando come conduttore nel 2019 al fianco di Valentina Varisco nel docu-reality del collegio e poi ha scelto di fare tutt’altro nella vita. Com’è diventato oggi e cosa fa Niccolò Bettarini?

Niccolò Bettarini, com’è diventato oggi

Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini oggi fa il personal trainer e, a giudicare dalle foto che pubblica sui social, è davvero in grande forma. Dopo aver provato a fare il calciatore e poi il conduttore, a quanto pare si è appassionato al mondo del fitness.

Il 27enne, come si vede dalla foto, è molto cambiato da quando era un bambino. Oggi somiglia molto al padre Stefano Bettarini ed è davvero un bellissimo ragazzo. Tempo fa il giovane era stato al centro del gossip per un presunto flirt avuto con Antonella Mosetti, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. Era stata la show girl a parlare di questa frequentazione – che sarebbe avvenuta in Sardegna – in un’intervista. E intanto la Ventura nel corso della prima puntata del reality di Canale Cinque, sulla show girl ha detto: “Mosetti è una vecchia volpe dei reality“. E sui precedenti che ci sarebbero stati tra loro – evidenziati dalla conduttrice Veronica Gentili – ha risposto: “Tutto prescritto“. Lasciando così intendere che non ha alcun problema con la naufraga.

La sua partecipazione al reality, di cui la madre di Niccolò è opinionista, potrebbe riaccendere il gossip. Niccolò non aveva ne commentato ne smentito le parole della Mosetti, restando lontano dall’attenzione mediatica. Anni fa il ragazzo era stato vittima di un brutale accoltellamento fuori a una discoteca. Era il 2018 quando l’allora diciannovenne fu colpito da 11 coltellate fuori a una delle discoteche più famose di Milano, pare per difendere un amico. Fu uno spavento enorme per i suoi genitori, ma per fortuna non è mai stato in pericolo di vita e dopo una degenza è potuto tornare a casa.

La conduttrice e opinionista è tornata a parlare di quel terribile episodio, spiegando: “Come se il destino mi avesse dato uno schiaffo. Ho cambiato la mia vita… Cambia proprio la misura degli ostacoli che hai davanti, adesso non c’è più niente che mi faccia preoccupare“. Simona Ventura è legatissima ai suoi figli e, sebbene siano ormai cresciuti, tempo fa aveva detto che averli vicino è la gioia più grande per lei.