Quando ha pubblicato questa foto ha ricevuto subito moltissimi like e commenti, uno scatto amarcord che la ritrae quando aveva solo 16 anni e ancora non era un personaggio così famoso del mondo dello spettacolo nostrano. In questo scatto in bianco e nero è ritratta una ragazza che oggi è una delle donne più conosciute della televisione italiana.

Sebbene siano passati praticamente più di cinquant’anni da quella fotografia, lo sguardo continua a essere sempre lo stesso. I più attenti e appassionati della televisione potrebbero aver capito di chi si tratta, volto amatissimo Mediaset, da qualche tempo si è allontanata dalla scena e si sta dedicando alla famiglia. Di chi si tratta?

Chi è la bellissima ragazza in fotografia? La famosa conduttrice da giovane

Questa fotografia ritrae Barbara D’Urso quando aveva solo 16 anni, lo scatto è stato condiviso tempo fa dalla stessa conduttrice che ha voluto mostrare ai suoi numerosi followers com’era quando era giovane. L’immagine ha ricevuto subito moltissimi like e commenti, in tanti hanno notato che nonostante il passare degli anni, il suo sguardo sia praticamente sempre lo stesso. Lo scorso 7 maggio ha compiuto 68 anni e come sempre la conduttrice è più in forma che mai.

All’epoca non era ancora un volto così famoso, ma da lì a pochi anni la D’Urso iniziò a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, diventando la conduttrice di successo che oggi tutti noi conosciamo. Sebbene al momento sia lontana dalla televisione – sono trascorsi ormai due anni da quando è stata sostituita a Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino – pare che sia pronta al suo ritorno in tv. Sono mesi che si susseguono indiscrezioni sul suo futuro professionale e i tanti fan chiedono a gran voce di rivederla sul piccolo schermo.

Eppure fino a questo momento la D’Urso è tornata solo in veste di ospite, prima in un’intervista a Domenica IN, poi come guest star a Ballando con le Stelle e adesso tutti attendono di sapere cosa condurrà, quando e dove. Come si mormorava già da tempo pare che il futuro della conduttrice napoletana sia proprio in Rai. A dirlo è Repubblica, secondo cui a viale Mazzini starebbero pensando di affidarle un programma, non si sa ancora bene di cosa si tratti, ma tre le ipotesi paventate c’è un format pomeridiano e più in là, forse, un appuntamento in prima serata.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, nonostante siano mesi che si parli di un arrivo in Rai della D’Urso, da parte della diretta interessata non c’è mai stato alcun commento a riguardo. La sua presenza a Ballando con le Stelle aveva fatto credere che ci fossero trattative in corso e forse potrebbe essere arrivato un accordo. Per avere l’ufficialità, bisognerà attendere la presentazione dei prossimi palinsesti, intanto la conduttrice continua a dedicarsi alla sua famiglia e alla sua agenzia di organizzazione d’eventi e sul suo futuro in tv – a quanto pare – preferisce non parlare.