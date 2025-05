Maria De Filippi è una donna molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, nonostante trascorra la maggior parte del tempo sotto i riflettori, quando è lontana dalla televisione non ama stare al centro dell’attenzione mediatica e si tiene lontana dalla vita mondana. Quando non lavora, infatti, trascorre molto tempo in quello che è stato il suo nido d’amore con Maurizio Costanzo, una bellissima casa in uno dei quartieri più rinomati di Roma.

Del resto è più che normale che un personaggio famoso come lei abbia scelto una delle migliori zone della Capitale per vivere. Tra l’altro si tratta di una zona molto tranquilla, dove c0è piuttosto verde ed è lontana dal caos cittadino, l’ideale per chi vuole rilassarsi quando è lontano dalle telecamere.

La casa di Maria De Filippi, dove vive la famosa conduttrice

Maria De Filippi ha una casa da sogno nel quartiere Parioli, conosciuto per essere proprio il più esclusivo di Roma. Non è un caso, infatti, che in questa zona assieme alla conduttrice vivano tantissimi altri personaggi famosi. Si tratta di un’area lontana dal caos cittadino e con una serie di viali alberati che trasmettono una sensazione di pace e tranquillità.

Oltre a essere il quartiere più esclusivo di Roma è anche uno dei più cari dal punto di vista immobiliare e la casa di Maria De Filippi, in cui ha sempre vissuto con il compianto Maurizio Costanzo, ha un valore stellare. La conduttrice non ha un semplice appartamento, ma una vera e propria villa dallo stile elegante e classico.

Tempo fa lei e Costanzo, precisamente nel 2018, parteciparono in collegamento a una puntata di Che tempo che fa e in quell’occasione fu possibile scorgere i dettagli della bellissima dimora. La casa è caratterizzata dalla presenza di ampi saloni, grandi e luminosi, è ricca di opere d’arte e ha un arredamento tendenzialmente classico. Una vera meraviglia, inoltre è dotata di ogni confort e ha un bello spazio all’aperto, curato e confortevole.

Quella di Roma non è l’unica casa di Maria De Filippi, la conduttrice e il marito tanti anni fa comprarono una splendida villa ad Ansedonia, nell’Argentario. Un’oasi di pace e tranquillità dove rifugiarsi d’estate e godersi il meritato riposo. E’ noto come la conduttrice sia una vera stacanovista, lavora praticamente sempre e va in vacanza solo quando si interrompono le registrazioni dei suoi programmi.

Proprio d’estate, appena può, va nella sua dimora ad Ansedonia con amici e il figlio Gabriele. Villa Sadula è completamente immersa nel verde e affaccia sul mare. E’ davvero un luogo unico, il buen ritiro che era tanto caro a Costanzo e che tutt’oggi continua a essere un luogo del cuore per Maria De Filippi.