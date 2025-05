Talento versatile e eclettico, immagine che detta tendenza, Annalisa è tra le voci italiane più apprezzate del panorama musicale contemporaneo. Negli ultimi anni ha conquistato diverse volte le hit e le sue canzoni sono diventate in poche settimane virali, Recentemente ha anche debuttato all’estero, dove è stata accolta con entusiasmo. Classe 1995 Annalisa Scarrone, questo il vero nome dell’artista, ha debuttato ufficialmente nel mondo della musica grazie alla partecipazione ad Amici. Sin da subito ha dimostrato di avere talento e ha allertato l’attenzione degli addetti ai lavori, che hanno investito su di lei.

D’Amici a oggi Annalisa ha vissuto diverse fasi musicali, ed è riuscita a reinventarsi adeguandosi ad alcuni cambiamenti artistici che hanno decretato il suo successo. La cantante ligure ha anche cambiato diverse volte la sua immagine, mostrandosi con outfit e look diversi che sono diventati di tendenza. La Scarrone si è avvicinata alla musica giovanissima, si è dedicata allo studio, ma non pensava di diventare una cantante di successo, per questo ha sempre avuto un piano b.

Si è iscritta all’università di Torino e si è laureata in Fisica con il massimo dei voti. Un traguardo di cui è fiera e che conferma la sua personalità poliedrica, ricca di diverse sfaccettature. Dal debutto di Amici, nel 2011, ha oggi Annalisa ha pubblicato ben 8 album e tutti hanno ottenuto un’attenzione particolare da parte del pubblico. Ha partecipato diverse volte a Sanremo e ogni volta, anche se non ha vinto, i suoi brani sono rimasti nella top ten per molti mesi. Alcuni sono diventati devi veri e propri tormentoni estivi. Legata alla sua città di origine, Savona, Annalisa torna a casa ogni volta che gli impegni professionali glielo permettono.

Annalisa, chi è il marito Francesco Muglia

Nel 2021, ad un evento, Annalisa ha conosciuto Francesco Muglia, manager di Costa Crociere. L’incontro è stato fatale per entrambi: i due il 29 giugno 2023 sono convolati a nozze. Hanno celebrato il matrimonio ad Assisi in forma privata e senza eccessivi sfarzi e oggi sono una coppia solida e molto innamorata. I due per motivi di lavoro sono spesso distanti, ma appena ne hanno l’occasione trascorrono del tempo insieme. Vivono tra Savona e Milano, anche se per il momento non hanno posto radici in nessuna delle due città.

Muglia ha studiato a Padova e dopo la laurea si è specializzato con un master in marketing e comunicazione presso Publitalia ’80. Oggi è tra i manager maggiormente accreditati di Costa Crociere. Annalisa tiene molto a proteggere la sua vita privata, per questo mantiene un basso profilo. Tuttavia in una recente intervista ha parlato proprio del marito: “È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare. Io e Francesco ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza.”

Quanto guadagna Annalisa

Gli ultimi anni sono stati per Annalisa d’oro. La cantante ligure ha conquistato i primi posti delle hit diverse volte e questo le ha fatto guadagnare in fama, ma soprattutto in soldi. Il magazine Money ha stimato i guadagni della cantante nel 2024 e le cifre sono davvero da capogiro: “Non è possibile indicare con esattezza a quanto ammonti il suo patrimonio. Quanto alle vendite, diversi siti online hanno stimato che Annalisa abbia guadagnato almeno 100.000 euro per ognuno dei suoi sette album finora pubblicati”.

All’importo stimato vanno aggiunti i compensi relativi a rimborso spese per partecipare al Festival di Sanremo, le varie ospitate ad eventi musicali, e gli introiti legati anche alla presenza sui social. Sicuramente l’ex allieva di Amici negli ultimi tempi ha ottenuto compensi decisamente generosi.