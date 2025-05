Tina Cipollari è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, uno dei pilastri del daiting show di Maria De Felippi ed è proprio nel programma di Canale Cinque che anni fa conobbe il marito, Kikò Nalli. I due hanno avuto una bellissima storia d’amore e tre figli, poi però hanno deciso di separarsi.

Tempo fa l’opinionista di Uomini e Donne ha spiegato quali sono state le ragioni che hanno spinto lei e l’allora marito a dirsi addio. Il loro amore era nato nel 2002, quando Nalli ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi ed era arrivato nel famoso studio per conoscere un’altra donna.

Tina Cipollari e Kikò Nalli, il motivo del loro addio

Anche se Kikò Nalli aveva deciso di partecipare a Uomini e Donne per un’altra donna, tra lui e Tina Cipollari è scoccata subito la scintilla. Si sono iniziati a conoscere ed è arrivato Mattias, il loro primo genito. Poi hanno deciso di sposarsi nel 2005 e dopo il fatidico sì, sono arrivati gli altri due figli, Gianluca e Francesco.

Nel 2018 hanno annunciato di aver deciso di separarsi, una notizi che all’epoca lasciò senza parole i fan della coppia. Tina Cipollari ha sempre parlato molto bene del suo ex marito, ha chiarito che non ci sono stati liti o particolari dispetti che li hanno spinti a separarsi. Con il tempo ha conosciuto alcuni difetti dell’allora compagno, che non riusciva più a sopportare e la stessa cosa – secondo la famosa opinionista – sarebbe accaduta a lui. La Cipollari ha parlato di “scelta condivisa” e oggi lei e Kikò hano un bellissimo rapporto.

Secondo Tina arriva un momento in cui una relazione arriva a una “sorta di morte naturale” e non si può far altro che accettare questa cosa. L’opinionista di Uomini e Donne ha spiegato che la bravura sta nell’accettare la situazione, senza procrastinare la decisione di dirsi addio. La Cipollari dopo un periodo in cui è stata single per molto tempo, l’ultima sua storia – quella con Vincenzo Ferrara – è finita nel 2020, sembrava aver deciso di rimettersi in gioco proprio nel programma della De Filippi.

In realtà poi la stessa padrona di casa aveva spiegato che il trono di Tina “era stato un gioco”, lasciando intendere che non ci fosse molto di serio. La cosa aveva scatenato non poche critiche sui social, da parte di chi non avrebbe apprezzato quella che sarebbe stata definita “una presa in giro”. Intanto proprio nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lo scorso 9 maggio, Tina ha salutato Cosimo, il suo ultimo corteggiatore che ha deciso di lasciare il programma. L’imprenditore pugliese – che si è fatto notare per la sua allegria e vivacità – ha regalato all’opinionista una borsa molto costosa prima di andare via, salutando tutti. Un addio speciale è arrivato dalla De Filippi che ha voluto ringraziarlo per l’allegria portata nel programma.